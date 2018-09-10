MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çıkartılan Deniz Çakır, Vurgun'da mı oynayacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

Özel hayatı sebep gösterilerek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan çıkartılan Deniz Çakır yeni dizi için kolları sıvadı! Deniz Çakır Vurgun'a mı girecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çıkartılan Deniz Çakır, Vurgun'da mı oynayacak?
  1. sezonuna hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Deniz Çakır’ın özel hayatı nedeniyle kadrodan çıkartıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Çakır’ın onurlu şekilde ayrıldığını belirttiği mesajından sonra da konu bir süre medyanın gündeminden düşmemişti.

Deniz Çakır hayranları başarılı oyuncuya yapılanlardan rahatsız olurken oyuncunun yeni dizide başrol oynama ihtimali belirdi.

VURGUN DİZİSİNDE BAŞROL MÜ?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ‘Vurgun’ adlı yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Partner için ise Deniz Çakır’la görüşüldüğü ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun Vurgun dizisine sıcak baktığı öğrenildi. Deniz Çakır hayranları da merakla bu diziden gelecek haberi bekliyor.

PARTNERKorkunç senaryo! Git gide büyüyecekKorkunç senaryo! Git gide büyüyecek
İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!
Merve Boluğur'dan 'bikinili' poz! Önce paylaştı sonra sildi Merve Boluğur'dan 'bikinili' poz! Önce paylaştı sonra sildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz deniz çakır deniz çakır vurgun

En Çok Okunan Haberler

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü isimler okul yıllarından paylaştı

Ünlü isimler okul yıllarından paylaştı

Serenay Sarıkaya'dan 1.5 milyonluk imza!

Serenay Sarıkaya'dan 1.5 milyonluk imza!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Merve Boluğur'dan 'bikinili' poz! Önce paylaştı sonra sildi

Merve Boluğur'dan 'bikinili' poz! Önce paylaştı sonra sildi

Burcu Biricik makyajsız tanınmadı

Burcu Biricik makyajsız tanınmadı

İlker İnanoğlu Playboy güzeliyle yakalandı

İlker İnanoğlu Playboy güzeliyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.