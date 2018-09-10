Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çıkartılan Deniz Çakır, Vurgun'da mı oynayacak?

Çakır’ın onurlu şekilde ayrıldığını belirttiği mesajından sonra da konu bir süre medyanın gündeminden düşmemişti.
Deniz Çakır hayranları başarılı oyuncuya yapılanlardan rahatsız olurken oyuncunun yeni dizide başrol oynama ihtimali belirdi.
VURGUN DİZİSİNDE BAŞROL MÜ?
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ‘Vurgun’ adlı yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Partner için ise Deniz Çakır’la görüşüldüğü ortaya çıktı.
Güzel oyuncunun Vurgun dizisine sıcak baktığı öğrenildi. Deniz Çakır hayranları da merakla bu diziden gelecek haberi bekliyor.
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