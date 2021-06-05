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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde finalden önce ayrılık şoku

05.06.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hayranları sezon finali üzüntüsü yaşarken bir de gelen veda haberiyle sarsıldı. 199. Bölümde final yapması planlanan dizi, 7. sezonda da ekranda olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde finalden önce ayrılık şoku

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hayranları hem final hem de gelen bir ayrılık haberiyle sarsıldı. Atv ekranlarının en çok sevilen yapımlarından olan EDHO’nun 200. bölümde final yapması beklenirken, 199. bölümde final yapması kararı alındı.

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6 sezondur süren ve Oktay Kaynarca’nın Hızır Çakırbeyli karakteriyle başrolü üstlendiği dizi bu sezon pek çok ayrılığa sahne oldu. 8 Haziran Salı akşamı 198. bölümü yayınlanacak olan dizinin bir sonraki hafta 15 Haziran’da sezon finali ekrana gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BEKLENMEYEN AYRILIK

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın başrollerinde yer aldığı diziye 2021 yılında Sabina Toziya, hastalık nedeniyle veda ederken, Dilşad Şimşek, Sanem Çelik ve Savaş Yıldırım da ayrılan karakterler arasındaydı.

Eylül sezonunda 200. bölümü ile 7. sezona başlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finaline doğru, diziye konuk oyuncu olarak katılan Ali İpin’in de veda edeceği öğrenildi.

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Usta Oyuncu Ali İpin, dizide Rıdvan karakterine hayat veriyordu. Mayıs ayında diziye dahil olan oyuncu, Rıdvan adıyla gizli işler çeviren Rado karakterini oynuyordu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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