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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan’dan heyecanlandıran paylaşım: Geliyor gelmekte olan

14.10.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için geri sayım başladı. Hayranlarının heyecanla beklediği EDHO’nun yeni sezon başlama tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranların heyecanını arttırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan’dan heyecanlandıran paylaşım: Geliyor gelmekte olan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana ara vermişti. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği EDHO’nun yeni sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın yürüttüğü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölümle 26 Ekim’de ekranda olması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNE YENİ OYUNCULAR

Geçtiğimiz sezon birçok oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine vedası sonrası neler olacağı merak ediliyordu. EDHO yeni sezonuna birbirinden başarılı yeni oyuncularla yoluna devam edecek. Bunların arasında Uğur Yücel “Ağa Dayı” rolüyle dahil olurken, Nurseli İdiz “Madam Anna” rolüyle ekranda olacak. Levent Ülgen‘in Efrayim, Servet Pandur’un onun eşi Melek’i oynayacağı dizide ikilinin oğlu Yakup’u da Eren Vurdem canlandıracak. Burcu Binici ‘Deniz’ rolüyle yer alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden beklenen haber geldi! Yayın tarihi belli olduEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden beklenen haber geldi! Yayın tarihi belli oldu

Ragıp Savaş, Osman Soykut, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Tardu Flordun ve Hazım Körmükçü de kadroda bulunan isimler arasında. Turan dizide Levent Ülgen Hayat verdiği Efraim ile Servet Pandur’un canlandıracağı Melek’in kızı, Çakırbeylilerin yeğeni Yıldız rolü ile seyirci karşısına çıkacak.

ONUR TAN’DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan, Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’nın yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Onur Tan, fotoğrafa “geliyor gelmekte olan” notunu ekledi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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