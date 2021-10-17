MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden 200. bölüm kutlaması!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden 200. bölüm kutlaması!

17.10.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ 7. Sezonu için sete çıktı. Yeni sezona 200. bölümle merhaba demeye hazırlanan ekip, kutlama yaptı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden 200. bölüm kutlaması!

Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ 200. bölümünü pasta keserek kutladı.

  1. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile’deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, “7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi 7 senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlik ekranlarda göreceksiniz” dedi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden beklenen haber geldi! Yayın tarihi belli olduEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden beklenen haber geldi! Yayın tarihi belli oldu

YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER

Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba aşk iddiası! Eski aşklarından olay tepkiBomba aşk iddiası! Eski aşklarından olay tepki
Özel odalarda üretiliyor! Etten 3 kat fazla protein içeriyorÖzel odalarda üretiliyor! Etten 3 kat fazla protein içeriyor
Merak edilen diziden ilk kareler geldiMerak edilen diziden ilk kareler geldi
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Karısının hedefinde! Küfürlü paylaşım

Karısının hedefinde! Küfürlü paylaşım

Zonguldak Valiliğinde skandal olay! Mazgalların kapatılmasında kullanılmış

Zonguldak Valiliğinde skandal olay! Mazgalların kapatılmasında kullanılmış

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.