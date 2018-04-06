Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si yönetmen koltuğunda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi de Tipi karakterini canlandıran ünlü oyuncu Savaş Özdemir' yönetmen koltuğuna oturdu.

Söz müziği kendisine ait olan Kırgın Güller şarkısının alternatif bir klip de çeken Özdemir "kardeşim kendine has yorumu ve tarzıyla inandığı bir işi yapıyor. Bu süreçte sonuna kadar yanındayım. Zaman zaman şarkılarını bir araya geldiğimizde birlikte de söylüyor ve düzenlemeler yapıyoruz. Babamız Haydar Özdemir’den dinlediğimiz ezgilerin etkisi Özleyiş’te çok hissediliyor. Single çalışmasından dolayı çok heyecanlı bu heyecanını benimle paylaşıyor" dedi.

Özleyiş ise yaptığı müzik için soft-rock alternativ pop tanımını uygun görüyor:

"Şarkım kalplere dokundaysa doğru yoldayız demektir. Slow bir şarkı ile çıkmayı tercih ettim. Müziğim birçok kültürden besleniyor. Bu anlamda her dinleyen birşey bulabiliyor. Bazı şarkıların zamanı vardır, uygun anı bulur ve kalplere yerleşir. Benim şarkılarım bu enerjide..."

Özleyiş ayrıca 2.single ile 2018 yazında hareketli bir şarkı ile müzik dünyasında olacak.