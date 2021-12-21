Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz iptal olunca ne yapacağı merak ediliyordu! Levent Ülgen’in yeni projesi belli oldu

Başarılı aktör Levent Ülgen’in yeni dizisi belli oldu. Televizyonun unutulmaz yapımlarından En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı gibi dizilerle hafızalara kazınan Levent Ülgen, son olarak iptal edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer olmuştu.

LEVENT ÜLGEN, KAÇIŞ DİZİSİNDE

Levent Ülgen’in yeni dizi projesi ortaya çıktı. Disney Plus için çekilmekte olan Kaçış isimli dizide usta oyuncu da yer alacak. Birsen Altuntaş’ın Instagram hesabından paylaştığı habere göre; Bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna dahil olan usta oyuncu Levent Ülgen, fenomen projenin rafa kalkmasıyla yeni teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Ülgen’in Kaçış’ın ekibinde yer aldığı ortaya çıktı.

Engin Akyürek’in hikayesinden senaryolaştırılan ve İrem Helvacıoğlu’nun da başrolünde yer aldığı Kaçış dizisi Gaziantep’te çekiliyor ve ekibin yoğun bir çalışma içinde olduğu belirtiliyor.





