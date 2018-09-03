Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu

Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona başlıyor. Dizi 25 Eylül Salı akşamı yeni sezonuyla ekranlara dönüyor.

Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Muro rolünü canlandıran Mustafa Üstündağ ve Yalçın Bulut'u oynayan Hüseyin Avni Danyal, yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da seyirci karşısına çıkacak.

Deniz Çakır ve Sanem Çelik'in vedasından sonra ise dizide nelerin değişeceği ise merak konusu oldu.



