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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 03.09.2018 03:11 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25 Eylül Salı akşamı 4. sezon yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu

Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona başlıyor. Dizi 25 Eylül Salı akşamı yeni sezonuyla ekranlara dönüyor.

Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Muro rolünü canlandıran Mustafa Üstündağ ve Yalçın Bulut'u oynayan Hüseyin Avni Danyal, yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da seyirci karşısına çıkacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 23

Deniz Çakır ve Sanem Çelik'in vedasından sonra ise dizide nelerin değişeceği ise merak konusu oldu.


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