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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! EDHO 166. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2020 02:27 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon kadrosuna ünlü oyuncu Pelin Akil de katıldı. Pelin Akil'in canlandırdığı karakter, Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı olacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte EDHO 166. bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, ve Hüseyin Avni Danyal yer aldığı, Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. sezonuyla ekranlara dönecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 166. yeni bölümü 6 Ekim Salı akşamı ATV'de yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda sürpriz isimler de rol alacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon 166. bölümünde Pelin Akil'in canlandırdığı karakterin Hızır Çakırbeyli'ye tuzak kurması dikkat çekiyor.

pelinakil
Ayrıca masaya Kimsesiz Doğan'ın oturduğu ve Hızır'ın düşmanına bomba saldırı düzenlediği anlar heyecanı doruklara çıkarıyor.

EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

EDHO'ya yeni sezonda Pelin Akil'le birlikte Kanıt, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dikkat çeken Engin Benli ve Kurtlar Vadisi'nde Nizamettin Güvenç karakteriyle tanınan Adnan Biricik, Ünal Silver, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu ve Gizem Arıkan da katıldı.

engin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle 6 Ekim Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak.


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