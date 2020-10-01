Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! EDHO 166. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, ve Hüseyin Avni Danyal yer aldığı, Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. sezonuyla ekranlara dönecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 166. yeni bölümü 6 Ekim Salı akşamı ATV'de yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda sürpriz isimler de rol alacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon 166. bölümünde Pelin Akil'in canlandırdığı karakterin Hızır Çakırbeyli'ye tuzak kurması dikkat çekiyor.



Ayrıca masaya Kimsesiz Doğan'ın oturduğu ve Hızır'ın düşmanına bomba saldırı düzenlediği anlar heyecanı doruklara çıkarıyor.

EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

EDHO'ya yeni sezonda Pelin Akil'le birlikte Kanıt, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dikkat çeken Engin Benli ve Kurtlar Vadisi'nde Nizamettin Güvenç karakteriyle tanınan Adnan Biricik, Ünal Silver, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu ve Gizem Arıkan da katıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle 6 Ekim Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak.



