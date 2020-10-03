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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Yeni sezon afişi yayınlandı! İşte EDHO 166. yeni bölüm fragmanı, yayın tarihi ve özeti

03.10.2020 00:58 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm fragmanı ve yeni sezon afişi de yayınlandı. EDHO'ya ünlü oyuncu Pelin Akil de katıldı. Pelin Akil'in canlandırdığı karakter, Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı olacak. EDHO 166. bölümde Alpaslan ailesinin intikamını almak için harekete geçecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte EDHO 166. bölüm fragmanı, yayın tarihi ve özeti.

atv'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon ilk bölümüyle 6 Ekim Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için hazırlanan afişte; Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Ceren Benderlioğlu yer aldı.

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Ünlü oyuncu Pelin Akil Altan'ın da kadrosuna dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümünde neler olacak?

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.

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Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder.

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Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı’yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.

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Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan’a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz’ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.

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Dünürü Haşmet Façalı’nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer.

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Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli’nin peşine düşer.

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EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

EDHO'ya yeni sezonda Pelin Akil'le birlikte Kanıt, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dikkat çeken Engin Benli ve Kurtlar Vadisi'nde Nizamettin Güvenç karakteriyle tanınan Adnan Biricik, Ünal Silver, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu ve Gizem Arıkan da katıldı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle 6 Ekim Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak.

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