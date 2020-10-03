Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Yeni sezon afişi yayınlandı! İşte EDHO 166. yeni bölüm fragmanı, yayın tarihi ve özeti

atv'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon ilk bölümüyle 6 Ekim Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için hazırlanan afişte; Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Ceren Benderlioğlu yer aldı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil Altan'ın da kadrosuna dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümünde neler olacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.

Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder.

Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı’yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.

Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan’a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz’ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.