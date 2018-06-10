Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı! Ziya Hızır Çakırbeyli'yi vuruyor mu?

Yapımcılığının Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Raci Şaşmaz-Bahadır Özdener ikilisinin kaleme aldığı, başrollerinin Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Olgun Şimşek, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yapıyor. 12 Haziran Salı akşamı sezon finaliyle ekrana gelecek olan EDHO'nn 107. bölümünde sürpriz gelişmeler olacak. Yaşar'ın nikahını bombalı araçla kana bulayan Ziya'nın hedefinde bu defa Hızır Çakırbeyli var.

Aldıkları darbeler karşısında sarsılan Hızır Çakırbeyli intikam yemini ederek, 'Tutunacak tek şey var intikam. Buna tutunurken de kim ölür kim kalır bilmem.

Madem bizi bitirmeye kast ettiler. Onlar bizi bitirmeden bizim onları bitirmemiz için son günlerimiz' diyor. Diğer yandan ise Meryem eşi Hızır'dan boşanmakta kararlı davranıyor. Hızır'a 'Bir ailenin kalmasını istiyorsan ölecekleri yanına al. En azından kalacaklara bir iyilik etmiş ol. Boşanalım' diyen Meryem soluğu mahkemede alıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır.Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır.