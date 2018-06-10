MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı! Ziya Hızır Çakırbeyli'yi vuruyor mu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 10.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. ve sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Sam'in ölüm makinası Ziya bu defa Hızır Çakırbeyli'yi mi vuracak? EDHO finalinde namluların hedefi haline gelen Çakırbeyli ailesi zor bir dönem yaşıyor. Hızır Çakırbeyli intikam yemini ederek, 'Tutunacak tek şey var intikam. Buna tutunurken de kim ölür kim kalır bilmem' diyor. Diğer yandan ise Meryem ve Hızır mahkemede boşanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı! Ziya Hızır Çakırbeyli'yi vuruyor mu?

Yapımcılığının Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Raci Şaşmaz-Bahadır Özdener ikilisinin kaleme aldığı, başrollerinin Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Olgun Şimşek, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yapıyor. 12 Haziran Salı akşamı sezon finaliyle ekrana gelecek olan EDHO'nn 107. bölümünde sürpriz gelişmeler olacak. Yaşar'ın nikahını bombalı araçla kana bulayan Ziya'nın hedefinde bu defa Hızır Çakırbeyli var.

Aldıkları darbeler karşısında sarsılan Hızır Çakırbeyli intikam yemini ederek, 'Tutunacak tek şey var intikam. Buna tutunurken de kim ölür kim kalır bilmem.
Madem bizi bitirmeye kast ettiler. Onlar bizi bitirmeden bizim onları bitirmemiz için son günlerimiz' diyor. Diğer yandan ise Meryem eşi Hızır'dan boşanmakta kararlı davranıyor. Hızır'a 'Bir ailenin kalmasını istiyorsan ölecekleri yanına al. En azından kalacaklara bir iyilik etmiş ol. Boşanalım' diyen Meryem soluğu mahkemede alıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır.Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır.

Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar'ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur. Sırasıyla Yaşar ve Hızır'ı yok etmek isteyen Sam, ölüm makinası olarak bilinen Ziya'yı daha hızlı hareket etmesi konusunda uyarır.

Dost görünümlü düşmanların durmadan Cia ile yaptığı pazarlıklar, şimdiye kadar sakin ve temkinli davranan Alparslan'ın dahi sabrını taşıracaktır.Çakırbeyli hanesinde herkes tehlikede olan evliliklerin peşine düşmüşken Hızır ve Meryem inatlaşmaya devam ederler.

Bu diretmeler neticesinde yeni bir hamleyle atağa geçen Meryem'in planı bu kez Hızır'ı yalnızlaştırmak üzere olacaktır.

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kudret yakayı ele verdi! Hızır Kudret'i öldürecek mi?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kudret yakayı ele verdi! Hızır Kudret'i öldürecek mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ünal'ı öldürecek mi? 'Masanı elinden aldım canını da alacağım'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ünal'ı öldürecek mi? 'Masanı elinden aldım canını da alacağım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragman Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Okay Yokuşlu Celta Vigo'da

Okay Yokuşlu Celta Vigo'da

İlginizi Çekebilir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hakan Meriçliler Karabatak Ziya rolüyle EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hakan Meriçliler Karabatak Ziya rolüyle EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üç ayrılık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üç ayrılık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ekrem ve Reha öldü mü? Mesut Akusta EDHO'dan ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ekrem ve Reha öldü mü? Mesut Akusta EDHO'dan ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm fragmanı! Yeni bölümde kim ölüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm fragmanı! Yeni bölümde kim ölüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kudret yakayı ele verdi! Hızır Kudret'i öldürecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kudret yakayı ele verdi! Hızır Kudret'i öldürecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ünal'ı öldürecek mi? 'Masanı elinden aldım canını da alacağım'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ünal'ı öldürecek mi? 'Masanı elinden aldım canını da alacağım'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hakan Meriçliler Karabatak Ziya rolüyle EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hakan Meriçliler Karabatak Ziya rolüyle EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üç ayrılık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üç ayrılık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ekrem ve Reha öldü mü? Mesut Akusta EDHO'dan ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ekrem ve Reha öldü mü? Mesut Akusta EDHO'dan ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm fragmanı! Yeni bölümde kim ölüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm fragmanı! Yeni bölümde kim ölüyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.