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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde nişan sürprizi! Behzat ve İlyas Ankara havası oynadı! EDHO 139. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2019 01:22 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 139. bölümüyle sezon finali yaptı. EDHO sezon finali bölümünde iki ayrılık birden yaşandı. Hızır düşmanları Tahsin ve Zeki'yi ele geçirerek öldürdü. Koray Şahinbaş ve Alper Kut, EDHO'ya sezon finalinde veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezona mutlu bir finalle veda etti. Façalılar ve Çakırbeyliler artık akraba oldu. Hızır, Ömür'ü İlyas'a istedi. Nişan töreninde ise Behzat ve İlyas karşılıklı Ankara havası oynadı. İşte EDHO final bölümünde yaşananlar.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 139. son bölümüyle sezon finali yaptı. Ekim ayına kadar ekrandan uzak kalacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Hızır, düşmanları Tahsin ve Zeki'yi ele geçirerek öldürdü. Final sahnesinde ise iki düşman aile Çakırbeyliler ve Façalılar arasında dostluk rüzgarları esti. Hızır kardeşi İlyas'a, Behzat'ın kardeşi Ömür'ü istedi. Ömür ve İlyas nişanlandı. Nişan törenine ise Behzat ve İlyas'ın karşılıklı Ankara havası eşliğinde oynamaları damga vurdu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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