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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm finalinde Çakırbeyliler Güneş'in gizli üssünü bastı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 07.03.2018 00:57 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. bölüm finalinde aksiyon ve heyecan dolu anlar yaşandı. Hızır Çakırbeyli gizemli düşmanı Güneş'in yerini tespit ederek adamlarıyla saldırıya geçti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Çakırbeyliler Güneş'in mekanını yerler bir etti. Ancak Çakır'ı karşısında gören Güneş kaçmayı başardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 94. yeni bölümde, Hızır saldırıdan son anda kurtulmayı başaran Güneş'i yakalayacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm finalinde Çakırbeyliler Güneş'in gizli üssünü bastı!

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6 Mart Salı akşamı yayınlanan 93. bölümünde, Hızır Çakırbeyli ve Ünal Kaplan ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etti. Çakırbeyliler, Güneş'in gizli üs olarak kullandığı adeta bir kale gibi korunan yeri tespit etti. Hızır ve adamları Güneş'in mekanınına topyekün saldırıya geçti. Beklemediği bu saldırı karşısında şoke olan Güneş, son anda kaçarak kurtulmayı başardı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde ettiler. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine ilginç anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Hızır'ın asıl planı el koydukları tırın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yapmaktı. Tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçerler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmaz. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır. Son bölümün bitmesinin hemen ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

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