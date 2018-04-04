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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli, Meryem'in hastalığını öğrendi mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 04.04.2018 00:59 | Son Güncelleme

ATV'de Salı akşamı 97. bölümüyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final sahnesinde Hızır Çakırbeyli, Meryem ile ilgili kendisinden saklanan sırrı öğrendi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, hamile olan Meryem kendisini ölüme götürebilecek kalp hastalığını kocası Hızır'dan saklamıştı. Son sahnede hastanede yatan Meryem'in odasına gelen Hızır 'Az önce her şeyi öğrendim' deyince herkes şoke oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli, Meryem'in hastalığını öğrendi mi?

ATV'de 3 Nisan Salı akşamı 97. bölümüyle ekrana gele Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nefesleri kesti. Fenomen dizinin son bölümünde, kendisine hastanede suikast yapılmak istenen Meryem'i Ceylan son anda ölümden kurtardı. Dizide riskli bir hamilelik yaşayan ve aynı zamanda kalp hastalığı da çıkan Meryem, bunu kocası Hızır'dan saklamıştı. Ancak Hızır Çakırbeyli, Meryem'in hastalığını sonradan öğrendi.

EDHO'nun 97. bölümünde, polis kılığına giren Fahri ve Alpaslan ise korumalarının gözü önünde Hasan'ı öldürdü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş’in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz. Hızır’ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem’i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler.

Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır’ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.

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