Eskort çağırmak isterken 57 bin TL dolandırıldı

Son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığında yapılan uyarı ve önleyici çalışmalar sayesinde azalma yaşanırken, dolandırıcılar kendilerine yeni bir mecra buldu. Kurdukları internet siteleri ile hayali eskort reklamı yapan dolandırıcılar, ağına düşürdükleri kişileri bu yöntemle dolandırıyorlar.

Eskort sitelerini ağına ise son olarak Malatya’da bir vatandaş düştü. M.K. isimli bir şahıs, internet üzerinden eskort bulmak için girdiği bir sitedeki telefonu aradı. Telefona çıkan bayan şahsın yönlendirmesi ile yönlendirmesi ile banka hesabına 150 TL para yatıran M.K.’yi süre sonra yeniden arayan şüpheli bayan şahıs sitelerine üye olunması için para yatırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine M.K. aynı hesaba 7 parça halinde 8 bin 350 TL daha yolladı. Ağlarına düşürdükleri M.K.’yi yeniden arayan dolandırıcılar ise çeşitli bahanelerle yaklaşık 40 bin TL daha banka aracılığı ile aldı.

İstediği eskortun gelmemesi üzerine şahıs yeniden dolandırıcıları arayarak parasını istedi. Bunun üzerine ise dolandırıcılar şahsa parayı iade etmeleri için başka bir banka hesabına 9 bin TL yatırmasını istedi. Bu parayı da yatıran M.K. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı.