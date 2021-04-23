Eslem Sena Nur kimdir? Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Eslem Sena Nur, kripto para borsası olan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Kısa sürede sosyal medyada videoları yayılan ikilinin ilişkisinin ise kıskançlık nedeni ile bittiği iddia ediliyor. İşte, detaylar...

ESLEM SENA NUR KİMDİR?

Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Özer'in aşırı kıskançlık nedeniyle sevgilisini bunalttığını öğrenildi.

Erol Köse'ye açıklama yapan Eslem, "Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrıldık" dedi.



