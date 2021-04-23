MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eslem Sena Nur kimdir? Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Eslem Sena Nur kimdir? Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

23.04.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer 2 milyar dolar ile yurtdışına kaçtığı iddiaları ile gündeme geliyor. Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Öze son olarak sevgilisi Eslem Sena Nur ile gündeme geldi. Eslem Sena Nur kısa süre gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. İşte, ayrıntılar...

Eslem Sena Nur kimdir? Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Eslem Sena Nur, kripto para borsası olan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Kısa sürede sosyal medyada videoları yayılan ikilinin ilişkisinin ise kıskançlık nedeni ile bittiği iddia ediliyor. İşte, detaylar...

ESLEM SENA NUR KİMDİR?

Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Özer'in aşırı kıskançlık nedeniyle sevgilisini bunalttığını öğrenildi.
Erol Köse'ye açıklama yapan Eslem, "Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrıldık" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlara takıldı! İki milyonda bir görülüyorAğlara takıldı! İki milyonda bir görülüyor
Korona yasağını delen ünlü isme büyük şokKorona yasağını delen ünlü isme büyük şok
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Anahtar Kelimeler:
Thodex Faruk Fatih Özer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması: 31 milyon lirasına el konuldu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması: 31 milyon lirasına el konuldu

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

23 Nisan töreninde gerginlik! İBB'den İstanbul Valiliği'ne yanıt

23 Nisan töreninde gerginlik! İBB'den İstanbul Valiliği'ne yanıt

'Yüksek sesle konuşuyorlar' diye dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

'Yüksek sesle konuşuyorlar' diye dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Yatak odasında uygunsuz öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Yatak odasında uygunsuz öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'

Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.