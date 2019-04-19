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Eşleriyle alışverişe çıkan erkeklerin trajikomik fotoğrafları

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 19.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

İster erkek olun ister kadın yanınızda alışveriş delisi birisi varsa sonunuz her zaman rahat bir koltukta son bulabilir. İşte şimdi göreceğiniz eşler de tam olarak bu konudan muzdarip. Birlikte alışverişe çıktılar ama sonları böyle trajikomik oldu...

Eşleriyle alışverişe çıkan erkeklerin trajikomik fotoğrafları

Alışveriş merkezine giderseniz ya da herhangi bir mağazaya girerseniz, en azından bir kişinin ifadesiz uzak diyarlara baktığını görürsünüz.

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Genelde onların tek başına oturmuş erkek olduğunun farkına varacaksınız.

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Çünkü her biri eve gitmek için can atarken eşlerinin peşinde mağaza mağaza dolaşıyor, yorgunluktan kendilerine nerede boş yer buluyorsa oraya oturuyorlar.

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Bu, bulunduğu yerde olduğu için pişmanlık duyan ve eve nasıl gideceğini sorgulayan bir adam.

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Genellikle eşlerinin alışveriş poşetlerini tutarken, gözyaşının sınırında değillermiş gibi oturur veya sessiz kalırlar.

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Alışveriş yaparken acı çeken erkekler, her geçen gün daha da artıyor.

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Eşlerini alttan alamadıkları için mi yoksa bir ceza mı çekiyorlar bilinmez ama mağazada, AVM'de gerçekten de çok bedbaht görünüyorlar.

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İşte sizin de her an karşılaşabileceğiniz belki de kaderini paylaşacağınız o talihsiz erkek görüntüleri...

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