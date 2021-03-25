Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü? Ölüm yıldönümünde anılıyor

Asıl adı Esmeray Diriker olan Esmeray, 25 Şubat 1949 tarihinde Emirgan, İstanbul'da doğmuştur. 1960 senesinde Emirgan Ortaokulu'nun son sınıfındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na eğitimini yarıda bırakarak giriş yaptmıştır ve Çocuk Bölümü'nde ilk defa sahneye çıkmıştır. Beş sene Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştır. Sonrasında özel tiyatrolara geçip ilk olarak Dormen Tiyatrosu'nda Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu oyununda rol almıştır. Ardından sırasıyla Avni Dilligil, Özlem, Özlem Taşdelenler, Sezer Sezin Tiyatroları'nda oyunculuk yapmıştır. Tiyatrolara 1974 yılında Muammer Karaca ile oynadıkları Mart Bakanı ile veda etti. Sev Kardeşim ve Zilli Nazife isimli filmlerde rol almasıyla beraber Unutama Beni filminde de misafir oyuncu olarak yer almıştır.

Neriman Altındağ Tüfekçi'nin yönettiği koroyla müziğe ilk adımını atan sanatçı, akabinde TRT'nin düzenlemiş olduğu 1. Toplu İğne Beste Yarışmasında bestelerinde Erol Tanır imzası geçen eşi Şemi Diriker'in bestesi olan "Unutama Beni" ile birincilik alarak adını duyurmuştur. Aynı sene bir profesyonel olarak ilk defa Küçük Bebek Belediyesi Gazinosu'nda sahne almıştır. 1977'de yaptığı "Gel Tezkere" plağıyla ikinci büyük çıkışını yapmıştır ve sonraki senelerde asker şarkıları söylemeyi sürdürüp halkın oldukça beğenisini kazanmıştır. 1978 senesinde Eurovision Türkiye finalinde kendine özgü eserleriyle bilinen Ertan ve Melike Demirağ, Funda Anapa, İskender Doğan ve Kerem Yılmazer'le beraber oluşturdukları grubuyla Türkiye finali ön elemelerine Atilla Özdemiroğlu'nun bestelediği, Şanar Yurdatapan'ın sözlerini yazmış olduğu ve Lale Mansur'un koreografisini hazırladığı "İnsanız Biz" şarkısıyla katıldılar. Fakat ön eleme kısmında elendiler.

Toplamda dokuz adet 45'lik, dört adet LP ve Kağıt Mendil isimli bir adet kaset çalışması yapan Esmeray, 1981 senesinde yayınlanan Sürpriz 81 albümünde Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirmiştir. 1986 senesinde profesyonel sahne çalışmalarına son vermiş ve bu tarihten sonra "Alıştık Artık" adlı televizyon programında uzun süre Ayşegül Atik ve Ali Atik'le birlikte rol almıştır. Sonrasında Küçük Besleme, Reyting Hamdi gibi farklı televizyon dizilerinde de çalışmalar yapmıştır. Son olarak ise 1995 senesinde Nedim Saban Tiyatrosu'nda "Oscar" isimli oyun ile yeniden tiyatroya dönmüştür. 2000 senesinde "Hep Aynı Yaygara" ve "Dilekçe" oyunlarında rol almıştır.