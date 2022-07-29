Esnerken çenesi yerinden çıktı! Çenesini tekrar yerine oturttuğu anlar sosyal medyada gündem oldu

Luton’dan Malaga’ya seyahat eden bir uçakta bulunan 21 yaşındaki Isabella Prusak-James isimli bir kadın 40 bin fitte korku dolu anlar yaşadı. Esnediği sırada çenesi yerinden çıkan kadın büyük bir soğukkanlılıkla duruma müdahale etti. O anları sosyal medyadan paylaşan James, arkadaşının yardımıyla çenesini geri oturtmayı başardı.

“BU ONUNCU KEZ OLUYOR”

Mürettebata durumu bildirdikten sonra uçağın arkasındaki özel bir bölüme götürülen Isabella Prusak-James ve arkadaşı burada çıkan çeneyi kendi yöntemleriyle yerine oturttu. 18 yaşından beri sebebini bilmediği bir şekilde çenesinin belirli aralıkla yerinden çıktığından söz eden James, “Bu onuncu kez oluyor. İlk kez 18 yaşımdayken çıktı. Hala sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Birinin başına böyle bir şey geldiğinde normal bir şekilde hayatına devam etmesi nadirdir. Ancak ben yapabiliyorum” dedi.

James’in yaptığı paylaşımda bir arkadaşının parmaklarıyla ağzına baskı uygularken çenesini açık tuttuğu anlar kaydedildi. Çenesinin çıktığında kendisine acı vermediğini söyleyen Isabella Prusak-James, “Acı verici olmasa da rahatsız edici görünüyor. Uçuş görevlisi beni ve arkadaşımı uçağın arkasındaki bir bölüme götürdü. Bir yandan da diğer yolcuların görmemesi için ağzımı kapatmaya çalıştım. Arkadaşım verdiğim talimatlar doğrultusunda çenemi yerine koydu” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arkadaşının yardımıyla çenesinin geri yerine gelmesi üzerine Isabella Prusak-James, hiçbir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan uçaktaki koltuğuna geri oturdu. James’in sosyal medyadaki paylaşımı kısa sürede 5.5 milyon izlenmeye ulaştı.



