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Tam 27 yaşında! Dış görünüşünden dolayı yaşına kimseyi inandıramadı

29.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Mao Sheng isimli bir adam sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kısa sürede popüler olmayı başardı. Çocuksu bir görünüme sahip olan ve dış görüntüsünden dolayı yaşına kimseyi inandıramayan Sheng, iş bulamadığını söyledi. Hasta babasına bakmak için iş aradığını dile getiren Sheng, çareyi sosyal medyadan kimliğini paylaşmakta buldu.

Tam 27 yaşında! Dış görünüşünden dolayı yaşına kimseyi inandıramadı

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Mao Sheng sosyal medyadan iş bulamadığına dair yaptığı şikayetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dış görüntüsü nedeniyle kendisine iş verilmediğini söyleyen adamın paylaşımları büyük bir hızla yayıldı. Sheng, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Çocuk işçi değilim” sözleriyle isyan etti.

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ÖNCE KAÇ YAŞINDA OLDUĞUNU SORUYORLAR

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İş görüşmelerine gittiğinde Sheng, işverenlerin ilk olarak yaşını sorduğunu ve dış görüntüsü nedeniyle yaşına inanmadığını söyledi. İşverenlerin çocuk işçi yasalarının çiğnendiğini düşünürlerse yetkililerle sorunlara yol açacağını düşündüğünü dile getiren Sheng, bir türlü iş bulamamasından dert yandı.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hasta babasının maddi olarak destekleyemediği için üzgün olduğunu dile getiren Sheng, beraber iş aramaya çıktıkları arkadaşının kısa sürede iş sahibi olduğunu belirtti. Sheng iş aradığını ve yetkilere ulaşmak istediği paylaşımında kimliğini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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