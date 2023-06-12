Kıvrımlı fenomen Demi Rose'un pazar keyfi! "Bu kadarı fazla..."

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose durmuyor.

Demi Rose Mawby milyonları bulan takipçi kitlesine yaptığı paylaşımlarla ağızları açıkta bırakıyor.

Meşhur kıvrımlarını sergilemekten asla çekinmeyen model son olarak pazar keyfi yaptığı anları paylaştı.

Şezlonga çıplak şekilde uzanan ve yalnızca kalçasının bir kısmını kapatan Demi Rose bu sefer hayranlarından tepki de gördü.

Kimi takipçileri modele "Sen hastasın", "Tedavi olmalısın", "Bu kadarı fazla" yorumlarında bulundu. Ancak modelin çoğu takipçisi bu pozlardan mutluydu...

Demi Rose geçtiğimiz yıl "Her zaman modellik yapmak istemişimdir ve sonunda oraya vardığımda bunu bir lütuf olarak değerlendirdim çünkü zorbalığa uğrayarak büyüdüm ve pek fazla arkadaşım yoktu" diyerek dikkat çekmişti.



