Esra Bilgiç kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde ünü parlayan ve büyük bir hayran kitlesi bulunan Esra Bilgiç de pek çok ünlü isim gibi Venedik Film Festivali için İtalya'da bulunuyor.

Pakistan’da oynadığı reklamlardan kazandığı milyonlarla gündeme gelen Esra Bilgiç sosyal medyada festivalden pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Süper mini ve göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle dikkat çeken güzel oyuncu hayranlarını yine mest etti.

"Şüphe duyarım ve tereddüt ederim. Aklımı saf dışı bırakarak karar vermem. İkna kabiliyetim yüksektir. Hayatıma dair her şeye karşı özenliyim. Pratik ve hızlıyımdır" diyerek bir röportajında kendini anlatan Bilgiç'in pozlarına beğeni yağdı.

Ünlü oyuncunun bu karelerine takipçileri 'Türkiye'nin en güzel kadını' yorumunda bulundu.



