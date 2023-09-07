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Esra Bilgiç kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti

07.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Venedik Film Festivali için İtalya'da bulunan Esra Bilgiç'in kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyayı yaktı geçti.

Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde ünü parlayan ve büyük bir hayran kitlesi bulunan Esra Bilgiç de pek çok ünlü isim gibi Venedik Film Festivali için İtalya'da bulunuyor.

Pakistan’da oynadığı reklamlardan kazandığı milyonlarla gündeme gelen Esra Bilgiç sosyal medyada festivalden pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

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Süper mini ve göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle dikkat çeken güzel oyuncu hayranlarını yine mest etti.

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"Şüphe duyarım ve tereddüt ederim. Aklımı saf dışı bırakarak karar vermem. İkna kabiliyetim yüksektir. Hayatıma dair her şeye karşı özenliyim. Pratik ve hızlıyımdır" diyerek bir röportajında kendini anlatan Bilgiç'in pozlarına beğeni yağdı.

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Ünlü oyuncunun bu karelerine takipçileri 'Türkiye'nin en güzel kadını' yorumunda bulundu.

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Esra Bilgiç Oyuncu ele film festivali

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