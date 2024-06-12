Esra Bilgiç leopar desenli takımıyla hayranlarını mest etti! "Her zaman güzel görünüyorsun"

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in her paylaşımı olay oluyor. Son olarak Birkan Sokullu ile 'Zamanın Kapıları'nda rol alan güzel oyuncu tarzıyla dikkat çekti.

Leopar desenli etek-ceket takımı giyen güzel oyuncu pozlarını da hayranlarıyla paylaştı.

Esra Bilgiç'e "Çok güzelsin", "Her zaman güzel görünüyorsun", "Ne giysen oluyor" yorumları geldi.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu.







