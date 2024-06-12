MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Bilgiç leopar desenli takımıyla hayranlarını mest etti! "Her zaman güzel görünüyorsun"

Esra Bilgiç leopar desenli takımıyla hayranlarını mest etti! "Her zaman güzel görünüyorsun"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.06.2024 15:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOD’un yeni dizisi 'Zamanın Kapıları'nda Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan Esra Bilgiç tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

Esra Bilgiç leopar desenli takımıyla hayranlarını mest etti! "Her zaman güzel görünüyorsun"

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in her paylaşımı olay oluyor. Son olarak Birkan Sokullu ile 'Zamanın Kapıları'nda rol alan güzel oyuncu tarzıyla dikkat çekti.

Leopar desenli etek-ceket takımı giyen güzel oyuncu pozlarını da hayranlarıyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Esra Bilgiç'e "Çok güzelsin", "Her zaman güzel görünüyorsun", "Ne giysen oluyor" yorumları geldi.

ssa

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu.

yıı

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile pozlarını paylaştı! 'Şimdi Çağla düşünsün' yorumları gecikmediŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile pozlarını paylaştı! 'Şimdi Çağla düşünsün' yorumları gecikmedi
İçki firmasına dava açmıştı! O davada karar çıktıİçki firmasına dava açmıştı! O davada karar çıktı
Kardeşi aile pozunu paylaştı! Boy yorumlarıKardeşi aile pozunu paylaştı! Boy yorumları
Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
En Çok Okunan Haberler
Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

MEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacak

MEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacak

Melih Gökçek yaptığı o satışları canlı yayında kendisi açıkladı

Melih Gökçek yaptığı o satışları canlı yayında kendisi açıkladı

Beşiktaş transferin ilk bombasını patlattı!

Beşiktaş transferin ilk bombasını patlattı!

Havalar birden ısındı güneş çarpmasına dikkat! En büyük iki yansıma: Baş dönmesi ve baygınlık hissi

Havalar birden ısındı güneş çarpmasına dikkat! En büyük iki yansıma: Baş dönmesi ve baygınlık hissi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.