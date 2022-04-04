Esra Bilgiç Süslü Korkuluk'tan kovuldu mu? Esra Bilgiç sonunda patladı

Çağatay Ulusoy’un partneri olarak Süslü Korkuluk dizisine dahil olan Esra Bilgiç'in dizi kadrosundan çıkartıldığı gündem olmuştu. Esra Bilgiç'in yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri nedeniyle kriz yaşandığı ve kadrodan çıkartıldığı iddiasına günlerdir konuşuluyor.

"Kaprisleri ile iş başlamadan sıkıntı yaratmaya başladı, iki kere zam istedi" iddialarına dayanamayan güzel oyuncu açıklama yaptı.

HUKUK OKUYORMUŞ!

Esra Bilgiç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önüme koyulan her teklifi evet demek, şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim. Zaten imza atmadığım yani resmi olarak kadrosunda bulunmadığım bir projeden sözleşme şartlarına uygun bulmadığım için çekildim. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak altına imza atacağım her sözleşmeyi ayrıca önemsiyorum."





