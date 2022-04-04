MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Bilgiç Süslü Korkuluk'tan kovuldu mu? Esra Bilgiç sonunda patladı

Esra Bilgiç Süslü Korkuluk'tan kovuldu mu? Esra Bilgiç sonunda patladı

04.04.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süslü Korkuluk'ta kriz çıktığı ve Esra Bilgiç'in çıkarttığı kriz yüzünden kadrodan çıkartıldığı iddiası gündeme gelmişti. Oyuncu Esra Bilgiç çıkan haberlerden sonra kendini tutamadı ve sosyal medyadan açıklama yaptı. Esra Bilgiç açıklamasında "Sözleşme şartlarını uygun bulmadığım için çekildim" dedi.

Esra Bilgiç Süslü Korkuluk'tan kovuldu mu? Esra Bilgiç sonunda patladı

Çağatay Ulusoy’un partneri olarak Süslü Korkuluk dizisine dahil olan Esra Bilgiç'in dizi kadrosundan çıkartıldığı gündem olmuştu. Esra Bilgiç'in yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri nedeniyle kriz yaşandığı ve kadrodan çıkartıldığı iddiasına günlerdir konuşuluyor.

"Kaprisleri ile iş başlamadan sıkıntı yaratmaya başladı, iki kere zam istedi" iddialarına dayanamayan güzel oyuncu açıklama yaptı.

Süslü Korkuluk kadrosundan çıkarılan Esra Bilgiç pozlarıyla dikkat çektiSüslü Korkuluk kadrosundan çıkarılan Esra Bilgiç pozlarıyla dikkat çekti

HUKUK OKUYORMUŞ!

Esra Bilgiç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önüme koyulan her teklifi evet demek, şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim. Zaten imza atmadığım yani resmi olarak kadrosunda bulunmadığım bir projeden sözleşme şartlarına uygun bulmadığım için çekildim. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak altına imza atacağım her sözleşmeyi ayrıca önemsiyorum."
1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bergen'den kazandığı para gündem olunca sinirlendiBergen'den kazandığı para gündem olunca sinirlendi
Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı İETT şoförüne saldırdıAşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı İETT şoförüne saldırdı
Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'
Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Rusya'dan flaş Mariupol açıklaması! 'Türkiye'nin girişimiyle...'

Rusya'dan flaş Mariupol açıklaması! 'Türkiye'nin girişimiyle...'

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

10 TL ile 500 bin TL kazandı! 'Zaman geçtikçe olayın bilincine vardım'

10 TL ile 500 bin TL kazandı! 'Zaman geçtikçe olayın bilincine vardım'

O ülkelerden de akın başladı! "Adım atacak yer yok, kilolarca alıyorlar"

O ülkelerden de akın başladı! "Adım atacak yer yok, kilolarca alıyorlar"

İlginizi Çekebilir

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.