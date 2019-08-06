Esra Dermancıoğlu'nın kızı sosyal medyada gündem oldu

Rol aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl ve Doksanlar gibi projelerle adını duyuran başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler şoke oldu.
Çocuğunu gözlerden uzak büyüten Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia Dermancıoğlu, son görüntüsünün yanı sıra annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekti.
Dermancıoğlu, kızının babasından oyunculuk kariyerini yapmasını istemediği için boşanmıştı. Dermancıoğlu'nın kızıyla olan paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.
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