MAGAZİN

Esra Dermancıoğlu'nın kızı sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

Beren Saat'in kendi gibi oyuncu en yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nın kızı sosyal medyayı salladı. Abla-kardeş gibi görünen anne ve kızının fotoğraflarına beğeni yağdı.

Esra Dermancıoğlu'nın kızı sosyal medyada gündem oldu

Rol aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl ve Doksanlar gibi projelerle adını duyuran başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler şoke oldu.

Çocuğunu gözlerden uzak büyüten Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia Dermancıoğlu, son görüntüsünün yanı sıra annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekti.

Capture

Dermancıoğlu, kızının babasından oyunculuk kariyerini yapmasını istemediği için boşanmıştı. Dermancıoğlu'nın kızıyla olan paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

oyuncu-esra-dermancioglu-nun-kizinin-son-hali-12308222_7270_m

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
'Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez''Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez'
Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldıPaylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esra dermancıoğlu Esra Dermancıoğlu kızı

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

G.Saray anlaşmayı açıkladı

G.Saray anlaşmayı açıkladı

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahan Gökbakar: Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez

'Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez'

Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına eleştiri yağdı; paylaşımı sildi

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Gülben Ergen'den evlilik yanıtı: Seda'nın yolundan mı gideyim?

Evlilik yanıtı: Seda'nın yolundan mı gideyim?

Survivor yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

Havuz pozuyla beğeni topladı

Cara Delevingne ile Ashley Benson evlendi mi?

Fantezi koltuğuyla gündem olan çift hakkında bomba iddia

Özge Ulusoy'dan korumalı önlem!

Özge Ulusoy'dan korumalı önlem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.