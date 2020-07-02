Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu olay oldu!

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'daki Behice karakteriyle gündemde olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada ilgi çeken paylaşımlarına devam ediyor.

51 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu son olarak evinde dans ettiği anların videosunu paylaştı. Instagram hesabında 407 bin takipçisi olan Esra Dermancıoğlu, sürpriz sonlu yeni dans videosunu "Yaşamak için doğduk" notuyla yayınladı.

İlginç dans figürleriyle dikkat çeken oyuncunun, videonun sonunda ıslandığı anlar izleyenleri güldürdü.

