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  4. Esra Erol annesini paylaştı! "Anneniz de tıpkı sizin gibi çok güzel"

Esra Erol annesini paylaştı! "Anneniz de tıpkı sizin gibi çok güzel"

13.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol annesi Necla Kaymakçı'yı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin annesini görenler "Ablanız sandım" yorumlarında bulundu.

Esra Erol annesini paylaştı! "Anneniz de tıpkı sizin gibi çok güzel"

Esra Erol, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak 18 yaşındaki Elif adlı kızı azarladığı için tepki çeken Esra Erol, annesinin doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Esra Erol annesi Necla Kaymakçı'yı paylaştığı fotoğrafa "Benim kalbi ve niyeti saf ve temiz annem. İyi ki doğdun kıymetlim" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Fotoğrafa Hatice Şendil ve Erol'un kardeşi Eda Erol kalp emojisi bıraktı.

Esra Erol'un takipçileri ise "Anneniz de sizin kadar güzel", "Annenizi ablanız sandım" yorumları yapıldı.

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Esra Erol
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