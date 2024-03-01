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Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! 'Kızlarından daha güzel'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 13:37
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Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan ünlü sunucu Esra Erol sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ali Özbir ile evli olan iki çocuk annesi Esra Erol annesi ve babası ile bir karesini takipçileri ile paylaştı. Ünlü ismin o karesine yorum yağdı...

Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! 'Kızlarından daha güzel'

Atv ekranlarında sunduğu 'Esra Erol'da' programı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Erol sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor.

Ali Özbir ile mutlu bir evliliği olan Esra Erol eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Ünlü sunucu bu defa annesi ve babası ile bir karesini paylaşarak 'Aile çok kıymetli en güvenli kale, en sakin liman. Kıymetini bilin, sarılın, öpün nazlanın…' notunu düştü.

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Erol'un bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı'yı görenler ise çok şaşırdı.

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Ünlü ismin anne-kız pozuna ise 'Güzelliğin nereden geldiği belli oldu', 'Aynı annesi', 'Kızlarından daha güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Chef GPT


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol sosyal medya
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