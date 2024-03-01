Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! 'Kızlarından daha güzel'

Atv ekranlarında sunduğu 'Esra Erol'da' programı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Erol sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor.

Ali Özbir ile mutlu bir evliliği olan Esra Erol eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Ünlü sunucu bu defa annesi ve babası ile bir karesini paylaşarak 'Aile çok kıymetli en güvenli kale, en sakin liman. Kıymetini bilin, sarılın, öpün nazlanın…' notunu düştü.

Erol'un bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı'yı görenler ise çok şaşırdı.

Ünlü ismin anne-kız pozuna ise 'Güzelliğin nereden geldiği belli oldu', 'Aynı annesi', 'Kızlarından daha güzel' gibi yorumlar yapıldı.





