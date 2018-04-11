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Esra Erol babasını paylaştı; beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

Sunucu Esra Erol, babasının fotoğrafı ile yaptığı duygusal 'polis kızıyım' paylaşımı ile sosyal medyada rekor kırdı… Babası polis olan Esra Erol Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünde bakın neler yazdı...

Esra Erol babasını paylaştı; beğeni yağdı

Esra Erol'un Instagram paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

Esra Erol Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım yaptı.

Babasının polis üniformalı fotoğrafını Instagram hesabına koyan Esra Erol yanına da şu satırları yazdı:

İŞTE ESRA EROL'UN BABASI

"Lojman hayatını, ekip arabasını, karakol kokusunu iyi bilirim. Gece nöbetinden gelen baba uyusun diye parmak ucunda dolaşmak konusunda üstadım. Arada bazen sakallı, bazen sakalsız, bazen üniformalı, bazen üniformasız, bazen eve gelen, bazen uzun süre gelmeyen bir babanın kızıyım. Yeşil üniformasını da mavi üniformasını da şerefiyle taşıyan, mesleğine aşık ve ömrünü vermiş bir babanın kızıyım. Ve büyük fedakarlıklar ile görevini ifa eden #TürkPolisTeşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü. Vatanımız uğruna şehit olan tüm kahraman polislerimizin ruhu şad olsun!"

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Esra Erol'un babası Seyfi Erol polis olarak uzun yıllar emniyette hizmet verdi.

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Esra Erol esra erolun babası

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