Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Cemile'nin günlerdir ulaşamadığı kocası Ahmet ise canlı yayında katılarak "'Yalova'ya 15- 20 bavul hazırlayıp gideceğim' dedi bende git dedim. 15- 20 gün durdu beni aramadı. Yalan söylüyor annem ve babam öyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

Aile içinde sürekli sorunlar yaşadığını anlatan Cemile, ailesinin yanına gittikten sonra eşinin kendisini her yerden engellediğini söyledi. Cemile, birkaç gün sonra evine geri döndüğünü belirterek şunları ekledi: "Gittim, kayınpederim beni kapıdan içeriye almadı. Eşim bana 'ben seni istemiyorum neden geldin?'"

Esra Erol 'un dün yayınlanan programında ilginç bir olay yaşandı. Konya'da yaşayan 8 aylık hamile Cemile, 16 yaşında görücü usulü tanıştığı Ahmet Dinçer'le 1 yıl birlikte yaşadı. 17 yaşında resmi nikahları kıyılan genç çift 2 yılın sonunda sorunlar yaşamaya başladı. Görücü usulüyle evlendiğini kişi Ahmet Dinçer evde yokken kayınpederi Yüksel ve kayınvalidesi Behime'nin kendisini evden kovduğunu söyleyen Cemile, eşine ulaşamadığını belirterek canlı yayında yardım istedi.

Ahmet bey daha sonra Cemile'nin babası ile ağabeyinin kendisini bıçakladığını anlatınca, "Ben ona hiçbir şey yapmadım, boşanma davası açtım" dedi.

Karısını sevmediğini ve boşanmak istediğini söyleyen Ahmet bey, bu kararında ailesinin de kendisine destek olduğunu ve çocuklarının velayetini de almak istediğini söyledi.

ESRA EROL İSYAN ETTİ

Kayınvalide Behiye hanım, telefonda gelinini eleştirince Esra Erol’u çileden çıkarttı. Esra Erol daha fazla dayanamadı ve “siz 16 yaşında bir kızı gelin etmeden önce sorgulayacaktınız. Ondan bir şey beklemeniz ayıp daha o çocuk o bunu daha önce düşünecektiniz” dedi.

'BİRLİKTE OLDUK'

Bu yaşananların ardından ismini vermek istemeyen bir kadın seyirci yayına bağlandı. Telefonla bağlanan kadın Ahmet ile birlikte olduğunu söyleyerek, "3-4 ay birlikte olduk. Ben mekanda çalışıyorum Ahmet'le orada tanıştık. Bana nikah kıyacaktı ama kıymadı. Ahmet bana boşandığını söyledi ve beni de aldattı. Ahmet beni annesiyle bile tanıştırdı" dedi.

Eşinin başka bir kadınla birlikte olduğunu duyan kadın ise anlaşmalı olarak boşanmak istediğini söyledi.

