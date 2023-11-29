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Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! 2 çocuğunu pilavcıya bırakıp sevgilisine kaçtı! "Köpekler bile senden daha iyi annelik yapıyor!"

29.11.2023 08:54 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'da programını izleyenler çocuklarını pilavcıya bırakıp sevgilisine kaçan Neşe Ergenç'i konuşuyor. Kızını bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen anne Bahtınur, yaşadığı zor durumu dile getirdi. İddialar üzerine programa katılan Ergenç ise "Köpekler bile senden daha iyi annelik yapıyor!" diyerek Bahtınur Hanım'a çıkıştı.

Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Bahtınur Hanım, kızı Neşe Ergenç'in bulunması için Esra Erol'da programına başvurdu. 1 Kasım'dan itibaren kendisinden haber alınamayan Neşe Ergenç'in iki çocuğunu pilavcıya bırakıp sevgilisi Oğuz Odabaş'a kaçtığı iddia edildi.

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ESRA EROL'DA İZLEYİCİLERİ EKRAN BAŞINA KİLİTLENDİ

Anne Bahtınur, Esra Erol'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Benim kızım kışlık hazırlıkları için yanıma gelmişti. Sonra komşumuz var Sinem. Kızımla arkadaş olmak istedi. Neşe, Sinem'in evine gitti. O gün ne oldu bilmiyorum. 1 hafta sonra Neşe evden kaçtı."

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"İNTERNETTEN ŞANTAJ İLE İLGİLİ BİR ŞEYLER ARAŞTIRMIŞ!"

Sinem'in Neşe'yi abisiyle tanıştırıp kandırdığını öne süren Bahtınur Hanım şu açıklamayın yaptı:

"Neşe, gittiği gün benim hastane randevum vardı. Neşe ve torunlarımla birlikte kalktık kahvaltı yaptık. Normalde hep benimle hastaneye gelir. Kızım hazırlanıp gidelim dedim. O gün evine gidecekti. Seni de gelirken evine bırakalım dedim. Anne ben bugün halsizim dedi. Çok morali bozuktu. 1 haftadır yemek de yemiyordu. İnternetten de şantaj ile ilgili bir şeyler araştırmış. Daha sonra kocasına, 'seni seviyorum aşkım' yazmış. O 1 hafta içinde de boşanma kararı almıştı. O yüzden biz şantaj yapıldığını düşündük."

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Acılı anne açıklamalarına şöyle devam etti:

"Neşe gittiği gün çocukları ile gitti. Sonra 7 Kasım gece 10'da bir pilavcıya çocukları bırakmışlar. Pilavcı aradı. Çocuklar ıslanmış hastalanmış. Çocuklardan biri zatürre oldu hastanede yattı. Bu Oğuz, o pilavcıda çalışmış. Biz aradık sorduk. O adam bize, 'benim yanımda çalışan Oğuz yanında bir kadınla geldi. Onlar bırakıp gitti' dedi"

"KIZIMIN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR"

Kızının psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirten Bahtınur Hanım, " "Kızım beni aradı. 'Oğuz'la birlikteyim. İşe girdik çalışıyoruz, ayrılacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINI BIRAKIP SEVGİLİSİNE KAÇAN KADINDAN ANNESİNE OLAY SÖZLER!

Programa katılan Neşe Ergenç ise annesine ağır sözler söyledi.

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"KÖPEKLER BİLE SENDEN DAHA İYİ ANNELİK YAPIYOR"

Ergenç "Köpekler bile senden daha iyi annelik yapıyor. Çocukları bırakma kararı benden çıktı" diyerek kendini savundu. O anlar izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

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