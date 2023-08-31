Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Kocası ölünce 16 yaşındaki kayınbiraderiyle kaçtı, 2 kayınbiraderi intihar etti

Esra Erol'da programına başvuran Taha ve Elif Sunkar, yengeleri Besime Sunkar hakkında şok edici iddilar ortaya attı. Sunkar kardeşler, 3 ağabeyinin öldüğünü 16 yaşındaki küçük kardeşleri İsa'nın yengeleri Besime Sunkar tarafından kaçırıldığını iddia etti. İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Besime Sunkar ise "İsa benim kayınbiraderim ama kocam olacak" dedi.

PEŞ PEŞE İNTİHAR ETTİLER

2016 yılında Halil Sunkar ile evlenen Besime Sunkar, evliliklerinin dördüncü yılında eşini kaybetti. Eşinin vefatının ardından üç kayınbiraderi ile aynı evde kalmaya devam etti. Abisinin ölümüne dayanamayan İsmail Sunkar, Besime Sunkar ile birlikte yaşadığı evde canına kıydı ve cansız bedeni evin garajından çıktı. Olayın üstünden 18 gün geçtikten sonra diğer kardeş Musa Sunkar'ın da cansız bedeni harabe bir evin içerisinde bulundu.

Tüm bu yaşananlardan 16 gün sonra Besime Sunkar'ın 16 yaşındaki kayınbiraderi İsa Sunkar'ı arabanın bagajına koyarak kaçırdığı söylendi.

"İSA BENİM KOCAM OLACAK"

Üç kardeşin ölümünde parmağı olduğu düşünülen ve İsa'yı kaçırdığı söylenen 28 yaşındaki Besime Sunkar ise kendisi hakkında söylenenlerin ardından canlı yayına bağlandı. İntihar olaylarıyla hiçbir alakası olmadığını ve İsa'yı da kaçırmadığını iddia eden Besime Sunkar şu ifadelere yer verdi:

İsa benim kayınbiraderim ama kocam olacak. O 17 ben 28 yaşındayım. Gönül ilişkimiz olması normal değil ama İsa beni koruyacak. Ben dul olduğum için beni evlendirmek istediler. Bana ve oğluma 8 yıldır devlet bakıyordu, kimse de bir şey yapmadı. Abisi, annesi ve babası İsa'yı ipe asarak fotoğraf paylaştılar. İsmail ve Musa'nın kendini öldürmesinde benimle bağlantısı yok. İsmail çalışırken babasıyla tartışmış. Babası, boru anahtarıyla İsmail'in eline vurmuş ve kırdı. Ölmeden bir hafta önce yaşandı. Elindeki dikişle öldü o. İsmail kendi kendine yaptı"

KAÇIRILAN KAYINBİRADER DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

16 yaşındaki kardeşlerinin yengeleri Besime Sunkar tarafından kaçırıldığını iddia eden kardeşler, "3 abim de Besime yüzünden hayatını kaybetti. Kardeşimizi Besime'ye yem etmeyeceğiz. İsa 'Beni Besime'ye vermezseniz intihar ederim' diyerek kendini kapıya astı" dedi.



