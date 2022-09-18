Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

Avukat Hülya Kuran, Esra Erol'da programı ile ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Esra Erol'da programında yorumları ve bilgisiyle dikkat çeken Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı.

ANNESİNİN KOPYASI!

Avukat Hülya Kuran, sosyal medya hesabından kızıyla pozunu paylaştı.

Kuran'ın kızını görenler, ikilinin benzerliğine şaşırdı.

O poza, "Tıpkı anne maşallah", "Abla kardeş gibisiniz" yorumları geldi.

1972 Çanakkale doğumlu Hülya Kuran 50 yaşındadır.

Lise eğitimine kadar Çanakkale'de okudu. Ardından Marmara Üniversitesini kazandı ve 1996'da mezun oldu.

Mezun olduğu sene, kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile hayatını birleştirdi.





