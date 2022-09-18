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  4. Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

18.09.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Hülya Kuran, başarılı sunucu Esra Erol'un "Esra Erol'da" programıyla tanındı. Esra Erol ile yıllardır ekranlarda olan Avukat Kuran, bu defa kızıyla benzerliğiyle anıldı.

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

Avukat Hülya Kuran, Esra Erol'da programı ile ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Esra Erol'da programında yorumları ve bilgisiyle dikkat çeken Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı.

ANNESİNİN KOPYASI!

Avukat Hülya Kuran, sosyal medya hesabından kızıyla pozunu paylaştı.

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

Kuran'ın kızını görenler, ikilinin benzerliğine şaşırdı.

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

O poza, "Tıpkı anne maşallah", "Abla kardeş gibisiniz" yorumları geldi.

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

1972 Çanakkale doğumlu Hülya Kuran 50 yaşındadır.

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

Lise eğitimine kadar Çanakkale'de okudu. Ardından Marmara Üniversitesini kazandı ve 1996'da mezun oldu.

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

Mezun olduğu sene, kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile hayatını birleştirdi.

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran'ın kızını görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası çıktı

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Esra Erol Esra Erol'da
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