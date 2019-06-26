Esra Erol'da damat arayan Ceyda Kırıcı yüzüğü taktı!

İlk olarak Show TV'de yayınlanan 'Bu Tarz Benim' yarışmasına katılan, ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Kısmetse Olur' programında damat arayan Ceyda Kırıcı, son olarak Esra Erol'un izdivaç programına katılmıştı.

Aradığını bir türlü bulamayan ve görüştüğü adaylarla sürekli gündeme gelen Kırıcı, evlendiğini duyurdu.

Esra Erol'da bulunduğu dönemde bir ayrı bir barışık olarak ilişkileri sürekli programda gündeme gelen Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çifti, önceki gün Ankara'da nikah masasına oturdu. 3 yıl önce evlilik programında tanışan çift, bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İzdivaç programlarının yayından kaldırılması ve çoğu ilişkinin çeşitli adaylar tarafından yalan olduğunun itiraf edilmesi üzerine gelen bu evlilik haberi, çiftin takipçilerini sevindirdi.

Son olarak sosyal medya hesabından evlendiğini duyuran Ceyda Kırıcı, "Bu kadar zorluklara rağmen şuan bir aradaysak demek ki biz birbirimizi çok seviyormuşuz. Aynı yastıkta yaşlanmaya ömrümüzün sonuna kadar söz verdik" notunu düştü.

