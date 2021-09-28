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Esra Erol’da Fatma-Ahmet olayında şoke eden TikTok iddiası! "En fazla hediye gönderene karısını..."

28.09.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da gündeme gelen Fatma ile Ahmet olayında şok bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayına bağlanan bir izleyici, Ahmet Kaymaz isimli şahsın, zihinsel engelli eşi Fatma Kaymaz'ı TikTok canlı yayınında hediye karşılığında gösterme vaadinde bulunduğunu söyledi. Bu sözlerin ardından, stüdyoda derin bir sessizlik oldu.

Esra Erol’da Fatma-Ahmet olayında şoke eden TikTok iddiası! "En fazla hediye gönderene karısını..."

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da adlı programda çok ilginç bir konu işlendi. Fatma Kaymaz isimli zihinsel engelli genç, Kocaeli'de kaldığı yurttan Zonguldak'a giderek Ahmet Kaymaz isimli biri ile evlendi. Ancak çiftin evliliklerinin, Fatma'nın 4 bin liralık maaşı olduğu için gerçekleştiği iddia edildi.

Fatma Kaymaz'ın annesi Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın, Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını iddia etti. Anne Oruç, "Kızım Kocaeli'nde yurtta kalıyordu. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" dedi.
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Cuma günkü yayında genç kız, annesine saldırdı. Dünkü yayında ise yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade eden Fatma Kaymaz, annesine sarıldı. Bu sırada anne Melahat Oruç'un konuşmaları da izleyenleri duygulandırdı.

"AHMET İSTEMEZSE BARIŞMAZDIM"

Kızının kendisine döneceğine dair inancı artan anne, Ahmet Kaymaz'ın sözüyle şoke oldu.

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Ahmet Kaymaz, "Fatma'yı annesiyle barışmaya ben zorladım" diye konuştu. Resmi nikahlı eşinin sözlerini doğrulayan Fatma Kaymaz ise "Ahmet istemese annemle barışmayı düşünmüyordum" ifadelerini kullandı.

İZLEYİCİNİN İDDİALARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Bu sırada canlı yayına bağlanan bir izleyici, herkesi şoke eden bir iddia ortaya attı. Esra Erol'da izleyicisi, "TikTok canlı yayınında sadece Ahmet konuşuyordu ve sürekli en fazla hediyeyi gönderene Fatma'yı göstereceğini söylüyordu. Bunu yapmanın ne anlama geldiğini herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

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İZLEYİCİNİN SÖYLEDİKLERİNİ DOĞRULADI

Ahmet Kaymaz da izleyiciden gelen bu iddiayı doğruladı. Avukat Hülya Kuran ise "Ahmet için hırsızlık bile yaparım" sözlerini kullanan Fatma Kaymaz'la ilgili annesinin yapabileceği en önemli şeyin resmi kurumlara müracaat olduğunu belirtti. Kuran ayrıca evliliğin doğru temellere dayanmadığını vurguladı.


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