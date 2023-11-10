Esra Erol’da gergin anlar! O sözler ‘zeytin kraliçesi'ni çıldırttı! "Sizde hiç akıl yok mu? Bir delinin peşinden..."

Esra Erol, zeytinyağı işi yaptığı Günay Bey'e gönlünü kaptıran Kevser Akkoyuncular'ı ağırladı. "Ben kışlık sevgilisiymişim, yazlık sevgilisi Amerika'daymış. Yazın o geliyormuş. Benim yağları çaldı, sonunda beni bir çöp poşeti gibi attı." sözüyle izleyicilerin dikkatini çeken Kevser Hanım, Esra Erol'da programında Günay Bey'e sert çıktı.

"HERKES ZEYTİNLERİME ÇÖKMEYE ÇALIŞIYOR!"

"Herkes zeytinlerime çökmeye çalışıyor. Akrabalar bile. Dayımın oğlu, oranın muhtarı benden banka kartımı aldı. 'Zeytinliğini sürdürdüm.' dedi. Para çekmeye gitti, ben de tarlaya gittim. Zeytinliği sürdürmeden bankadan para çekmeye kalktı." ifadelerini kullanan Kevser Hanım sosyal medyada gündem oldu.

"ESRA HANIM, SİZDEN BAŞKA KİMSEM YOK"

Esra Erol'un "Şu hayatta sizin yanınızda olacak kimse yok mu?" sorusu üzerine açıklamada bulunan Kevser Hanım, "Siz varsınız, başka hiç kimsem yok. Ne bir erkek, ne de bir kadın var." ifadesini kullandı.

Esra Erol, bir kadın olarak Kevser Hanım'ın yaptığı şeyin çok kıymetli olduğunu belirtti.

YAŞADIĞI YERİ TERK ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Esra Erol'un ekibi Günay Bey'in yaşadığı yere gitti. Günay Bey'in birkaç gün önce oturduğu yeri terk ettiği ortaya çıktı.

O SÖZLER KEVSER HANIM'I ÇILDIRTTI!

Esra Erol'un ekibinden Caner Bey, Manisa'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz aslında bu sabah saatlerinde İzmir'deydik. Günay Bey'e söz vermek için oturduğu yere gittik ama oradaki araştırmalarımız sonucunda onun birkaç gün önce oturduğu yeri terk ettiği ortaya çıktı. Serkan Bey'e söz vermek istedik ama buraya geldiğimizde onu da bulamadık. Bize yardımcı olabilecek bir kişi vardı, o da muhtardı. Daha sonra muhtara gittik. Muhtar bize 'Siz de hiç akıl yok mu? Bir delinin peşinden buraya geliyorsunuz?' dedi. Biz bu konuları araştırmak için geldiğimizi söylediğimizde 'Benim tek bir hatam var, o sözleşmede benim de imzam olması. Ama Kevser Hanım'ın söylediği her şey yalan.' dedi."

Kevser Hanım bu sözler üzerine adeta sinir krizi geçirdi.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'da programına başvuran Kevser Hanım, ticaret maksatlı tanıştığı Günay Bey ile sevgili olduklarını belirtmişti.

"Benim zeytinliğim var. 600 tane ağacım var Manisa, Saruhanlı'da. Toptan zeytinyağı satacaktım. Tiroid kanseri oldum. Hacettepe'ye tedavi olmaya gidecektim. Kardeşinin yanı sıra yeğenleri de 'Dayımız toptan alır.' dediler. 30 liradan sattığım zeytinyağını 20 liradan aldı. Aldıktan sonra bir de bu zeytinyağları onda kaldı." ifadeni kullanan Kevser Hanım, Esra Erol'dan yardım istemişti.

Kevser Hanım "Benim güzelliğime ve zeytinlerime göz koydun!" ifadelerini kullanarak çağrıda bulunmasının ardından gündem olmuştu.

Sevdiği adamla evlilik hayali kurduğunu belirten Kevser Hanım, tonlarca zeytinyağından olduğu için yaşadığı mağduriyeti dile getirmişti.

Günay Tekincan ile ticaret niyetiyle tanıştığını belirten Kevser Hanım, zeytinyağlarını bidonlarla birlikte ona sattığını, fakat parasından olduğunu vurgulamıştı.

"Esra Hanım, Günay Tekincan biz ayrıldıktan sonra bana 'Oğluma tarlalarını, tapularını ver. Tekrar barışalım' dedi. Ya bu adam 80 yaşında! Ben 5 yıldızlı huzurevi miyim? Onu ne yapayım? Bu bulunmaz Hint kumaş mı? Zeytinleri geri versin.""

"Esra Hanım, Günay Tekincan biz ayrıldıktan sonra bana 'Oğluma tarlalarını, tapularını ver. Tekrar barışalım' dedi. Ya bu adam 80 yaşında! Ben 5 yıldızlı huzurevi miyim? Onu ne yapayım? Bu bulunmaz Hint kumaş mı? Zeytinleri geri versin." diyen Kevser Hanım, "Benim 600 tane zeytinağacım var. Ben daha yeni ekmiştim ama. Bilirkişi getirttim, o '3 ton 4 ton zeytinyağı çıkar' dedi. Şimdi 220 liraymış kilosu. Eğer olsaydı o şekilde olacaktı. O köyde de en çok zeytini olan benim tarlam." ifadelerini kullanmıştı.

Günay Bey ile arasında yakınlaşma olduğun ifade eden Kevser Hanım, kanser hastalığıyla mücadele ettiği dönemde, o ve Serkan Vardı'nın zeytinlerini topladığını belirtmişti.

İddialar üzerine canlı yayına bağlanan Serkan Bey, yaptığı açıklamada, "Günay Bey beni aradı. 'Serkan işçi bul, Kevser Hanım zeytinleri toplatmak istiyor.' dedi. Ben de işçi buldum, toplattım. Götürdüm, Günay Bey'e verdim." ifadelerini kullanmıştı.

58 kilo kadar zeytinyağı çıktığını belirten Serkan Bey, yağları Günay Bey'e teslim ettiğini ve onun Kevser Hanım'la görüşüp parayı aldığını iddia etmişti.





