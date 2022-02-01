Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Aylar önce Esra Erol'un programına başvuran anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki engelli kızı Fatma'nın Ahmet isimli bir adama kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Kızının kaçtığı Ahmet'le evlendiğini duyan anne, canlı yayında adeta yıkılmıştı.

Annesiyle yüzleşmek için eşi Ahmet'le canlı yayına çıkan Fatma, önce çok mutlu olduğunu söyleyerek eşiyle yaşamak istediğini belirtmiş günler sonra da ailesinin yanına dönmek istemişti.

SAÇINI KAZITIP HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ailesinin yanına dönen Fatma, günler sonra yine Ahmet'e kaçtı. En son saçlarını kazıtıp hamile olduğunu söyleyen Fatma, programa tekrar çıkarak ailesinin yanına döneceğini söylemişti.

İddiaların odağındaki diğer isim Gülşah da Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere sattığını da belirtmişti. Eve kapatıldığını ve kaçamadığını da eklemişti.

Fakat Ahmet ve Fatma geçtiğimiz günlerde TikTok üzerinden canlı yayın açarak yeniden birlikte olduklarını gösterdi.

"FATMA MECBURİYETTEN SÖYLEDİ"

TikTok üzerinden canlı yayın açan ikili, gelen soruları yanıtladı. Fatma yaşananlardan sonra annesiyle konuşmadıklarını söylerken Ahmet de Esra Erol'un programında yaşananların kurgu olduğunu iddia etti. Fatma programında zorla konuşturulduğunu ileri süren Ahmet, "Fatma onları mecburiyetten söyledi" dedi.

Bu açıklamaların ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Fatma'nın zorla bu açıklamayı yaptığını, programın kurmaca olmadığını belirtti.

Ortaya çıkan son TikTok videosunda Fatma ve Gülşah'ın aynı evde olduğu ve Gülşah'ın da bir erkekle samimi bir şekilde dans ettiği görülüyor.

Videoda Ahmet'in, eski-yeni eşi ve yabancı bir erkekle eğlendiği görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.





