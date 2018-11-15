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Esra Erol'da izleyenleri hayrete düşüren olay!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 09:14 | Son Güncelleme

Özel çifti, hastanede kaçırılan kızları Kader’i çocuk esirgeme kurumunda buldu. Yıllar sonra nüfus müdürlüğüne giden Kader, evlatlık olduğunu öğrendi. DNA testinde annenin biyolojik anne, babanın ise olmadığı ortaya çıktı!

Esra Erol'da izleyenleri hayrete düşüren olay!

atv'de yayımlanan "Esra Erol'da" programında izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. İdris-Hicran Özel çifti, öz kızları Kader'i yıllar önce evlatlık aldıklarını açıkladı.

Kader'in doğduktan sonra kaçırılması ve sonrasında yaşadığı süreç izleyicileri hayrete düşürdü.

BABAYLA DNA TUTMADI

İddialara göre İzmir'de kaçırıldıktan sonra Konya'ya bırakılan bebeği Özel çifti, çocuk yurdundan teslim aldı ancak savcının isteği üzerine yapılan DNA testinde annenin biyolojik anne, babanın ise olmadığı anlaşıldı. Bebeğin kaydı aileden silindi. Aile de bir süre sonra kendi öz evlatlarını resmi evrakla evlatlık olarak aldı.

İddiaya göre; Hicran Özel, 21 Mayıs 1993'te Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde kızı Kader'i kucağına aldı. Kızını emzirdikten sonra uyuyakalan anne, uyandıktan sonra çocuğunun kaçırıldığını öğrendi. Hicran Özel, aynı odada kaldığı bir hastanın avukat refakatçisi olduğunu ve onun sayesinde kaçıran kişinin robot resminin çizdirildiğini ifade etti. İzmir'de hastaneden ayrıldıktan sonra kaçırılan çocuğunu her yerde arayan aile, robot resmi tüm ülkeye yayıldı.

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KONYA'DA OTOBÜSE BIRAKTI

Kaçıran kişi korktuğu için bebeği Konya'da otobüste bıraktı ve acılı aile bebeğini çocuk esirgeme kurumundan teslim aldı. Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, kimliğini çıkardı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrasında aileden DNA testi istendi. Sonuçlar geldiğinde ise annenin biyolojik anne olduğu babanın ise olmadığı söylendi. Bu testin ardından çocuk esirgeme kurumu tarafından açılan nüfus kaydının iptali davasında Kader, İdris-Hicran Özel çiftinin nüfusundan silindi.

NÜFUSA GİDİNCE...

Çift bu durumu kabul etmedi. Uzun süreden beri çocuğu yanlarında bulunduran aile önce koruyucu aile oldu. Daha sonra da açtıkları dava ile Kader'i evlatlık edindi. Bugüne kadar Kader, Özel ailesinde evlatlık olarak göründü. Kimliğini kaybeden Kader, yeni kimlik çıkarmak için nüfus müdürlüğüne gittiğinde evlatlık olduğunu öğrendi.

Şoke olan 25 yaşındaki Kader "Ben evlatlık alınmış bir çocuk muyum? Yoksa İdris-Hicran Özel çifti benim biyolojik ailem mi? sorusunun cevabını "Esra Erol'da" programında öğrendi. DNA sonucuna göre Kader'in babası olmadığı ortaya çıkan İdris Özel, stüdyoyu terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol dna İdris-Hicran Özel Yeşilyurt Devlet Hastanesi

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