Esra Erol'da izleyenleri hayrete düşüren olay!

atv'de yayımlanan "Esra Erol'da" programında izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. İdris-Hicran Özel çifti, öz kızları Kader'i yıllar önce evlatlık aldıklarını açıkladı.

Kader'in doğduktan sonra kaçırılması ve sonrasında yaşadığı süreç izleyicileri hayrete düşürdü.

BABAYLA DNA TUTMADI

İddialara göre İzmir'de kaçırıldıktan sonra Konya'ya bırakılan bebeği Özel çifti, çocuk yurdundan teslim aldı ancak savcının isteği üzerine yapılan DNA testinde annenin biyolojik anne, babanın ise olmadığı anlaşıldı. Bebeğin kaydı aileden silindi. Aile de bir süre sonra kendi öz evlatlarını resmi evrakla evlatlık olarak aldı.

İddiaya göre; Hicran Özel, 21 Mayıs 1993'te Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde kızı Kader'i kucağına aldı. Kızını emzirdikten sonra uyuyakalan anne, uyandıktan sonra çocuğunun kaçırıldığını öğrendi. Hicran Özel, aynı odada kaldığı bir hastanın avukat refakatçisi olduğunu ve onun sayesinde kaçıran kişinin robot resminin çizdirildiğini ifade etti. İzmir'de hastaneden ayrıldıktan sonra kaçırılan çocuğunu her yerde arayan aile, robot resmi tüm ülkeye yayıldı.