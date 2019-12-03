MAGAZİN

Esra Erol'da karpuz açıklamasıyla olay olmuştu! 'Çocuklarımı görmeme gerek yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

Esra Erol'da 1 kilo et karşılığında kocasının akrabasına kaçan Makbule Tunçbilek'in "Çocuklarımı görmeme gerek yok, sevgilimin iki çocuğu var onlara bakıyorum" sözleri ekran başındakileri çileden çıkardı.

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet Tunçbilek, evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'a katıldıktan sonra yaşanan olaylar programa damga vurdu.

Programda şoke eden açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Kocam bana 13 yıl önce karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum" demişti.

Esra Erol'da olay açıklama: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...Esra Erol'da olay açıklama: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...

"İKİ ÇOCUĞUMU GÖRMEME GEREK YOK"

2 Aralık günü ekrana gelen programda Makbule Tunçbilek'in kendisine ve çocuklarına bakmadığını iddia eden ve bu yüzden kaçtığını söyleyen Makbule Tunçbilek, son sözleriyle adeta saç baş yoldurdu. Tunçbilek, "İki çocuğumu görmeme gerek yok. Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum. Sevgilim Bayram'ın iki çocuğu var. Ben onların annesiyim" ifadelerini kullandı.

1-kilo-et-karsiliginda-esinin-akrabasina-kacan-12680027_4368_m

STÜDYOYU TERK ETTİ

Tansiyonun sürekli yükseldiği programda sorularla köşeye sıkıştırılan Makbule Tunçbilek bir izleyicinin "Sanki çocuklarını da alıp gitmişsin, sevgilin çocuklarına bakıyor gibi davranıyorsun" sözü üzerine programı terk etti.

1-kilo-et-karsiliginda-esinin-akrabasina-kacan-12680027_9876_m

BOŞANDILAR

Açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Makbule Tunçbilek ve Mehmet Bey'in boşanması gerçekleşti. Eşini ve çocuklarını terk eden Makbule Tunçbilek'in mahkeme tarafından eşine maddi manevi 1000 lira tazminat ve çocukları için aylık 100 lira nafaka ödemesine karar verildi.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
'Limon sandığında çorap satan bir adamın evladıyım''Limon sandığında çorap satan bir adamın evladıyım'
2019'da rap dinledik! Spotify 2019'un enlerini açıkladı2019'da rap dinledik! Spotify 2019'un enlerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol karpuz Makbule Tunçbilek

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 19 yorum
allah rızası içim bu programları yayından kaldırın dna testi çocugun babası kim kim kiminle birlikte olmuş kim kimle kaçmış gün içinde çoluk çocuk izliyor bu programı toplumu çocukları etkileyen bir program trürk nerde
Bence bu kadın rahatsızdı psiokojik vb. sıkıntıları vardı o yüzden böyle yanlış kararlar verdi ve bu sıkıntıları bence hala devam ediyor .Çünkü böyle davranışları aklı başında sağlıklı bir insan yapmaz. bunları sorgulamak tedavi ettrirmek gerekiyor.Dalga geçer gibi yaklaşmamak gerekir, kadının bu halinden bir şekilde faydalanmak doğru değil , tedavi, düzeltmek, adına birşeyler yapılmalı diye düşünüyorum.Hayat zaten vurmuş birde biz vuralım zihniyeti yanlış doktorlar, psikatri vb. hekimler devreye girmeliler.
nekadar çok boşa gereksiz nefes alan insanlar var
@kinay_fatih_1987 Bak işte tam anlamıyla doğru bir yorum. Bunların kısırlaşması ülkeyi kurtarır. Ne o adamın çocuğundan ne de bu kadının doğurduğundan bir halt olmaz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.