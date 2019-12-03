Esra Erol'da karpuz açıklamasıyla olay olmuştu! 'Çocuklarımı görmeme gerek yok'

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet Tunçbilek, evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'a katıldıktan sonra yaşanan olaylar programa damga vurdu.

Programda şoke eden açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Kocam bana 13 yıl önce karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum" demişti.

"İKİ ÇOCUĞUMU GÖRMEME GEREK YOK"

2 Aralık günü ekrana gelen programda Makbule Tunçbilek'in kendisine ve çocuklarına bakmadığını iddia eden ve bu yüzden kaçtığını söyleyen Makbule Tunçbilek, son sözleriyle adeta saç baş yoldurdu. Tunçbilek, "İki çocuğumu görmeme gerek yok. Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum. Sevgilim Bayram'ın iki çocuğu var. Ben onların annesiyim" ifadelerini kullandı.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Tansiyonun sürekli yükseldiği programda sorularla köşeye sıkıştırılan Makbule Tunçbilek bir izleyicinin "Sanki çocuklarını da alıp gitmişsin, sevgilin çocuklarına bakıyor gibi davranıyorsun" sözü üzerine programı terk etti.