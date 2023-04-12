Esra Erol'da mide bulandıran iddia! 5 çocuklu kadın koyunlarını satıp sosyal medyadan tanıştığı adama kaçtı

Esra Erol'da programını izleyenler yine dağıldığı gözlemlenen bir evliliğe şahit oldu. Programa Uşak'ın Örencik Köyü'nden katılan Aydın Bey, her hafta pazar günü çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için köye gelebildiğini, diğer koşullarda iş için Uşak Merkez'de olduğunu söyledi. Eşinin tüm birikimleri olan 75 koyunu satıp sosyal medyadan tanıştığı Ayaz ismindeki adama kaçtığını söyleyen Aydın Bey, bunu bir tanıdığının itirafı üzerine öğrendiğini söyledi. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Esra Erol olayı daha net bir şekilde öğrenmek için Aydın Bey'e söz verdi.

24 YILLIK BİRİKİMLERİNİ SATTI!

"Bana 'Senin eşin İstanbul'a gidecek' dediler. Oğlan berber. 'Nasıl olur?' dedim. 'Gidecek' dediler. Bana böyle söylediklerinde yıkıldım. Koyunu, kuzuyu satmış. 24 senelik varlığımızı, çoluk çocuğumuzun rızkını satmış." diyen Aydın Bey, yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü dile getirdi.

"SEN BENİM MALIMA KARIŞAMAZSIN"

Aydın Bey, "Eşime koyunlarını satma nedenini sordum. Onun üzerine olduğu için 'Sen benim malıma karışamazsın' dedi.

"ONDA DEĞİŞİK BİR HAL GÖRDÜM"

"O zaman onda değişik bi hal gördüm. Saçları ve kaşlarını boyamış. Bunun üzerine 'Kendini neden değiştirdin, nedir bu?' dedim. Bıçak aldı, kalbime saplamaya çalıştı. Kızım kurtardı. Jandarma geldi. Eşim bana uzaklaştırma aldırdı."

Eşinin adresini merkezde bulunan bir adrese taşıdığını söyleyen Aydın Bey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşim köyü terk ediyor. Tekrar bir daha geliyor. Eşya, elbise ne varsa alıp gidiyor. Ondan sonra bu İstanbullu çocuk Uşak'a geliyor. Uşak'ta eşim apart tutuyor. Apartta kalıyor. Çocuklar da onun yanında ama nerede olduğunu bilmiyorum."

İDDİALARI YALANLADI

İddialar üzerine Gülhan Hanım canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Esra Erol'a "Uşak'tayım abla, yerim yurdum belli diyen" Gülhan Hanım kendisini şu sözlerle ifade etti:

"2 çocuğum; Esma ile Abdurrahman yanımda. Diğerleri babasının yanında. Sosyal medyadan birini bulmadım. Öyle bir şey yok."

Esra Erol, "Ayaz isimli kişiyi tanıyor musun?" sorusuna "Ablacığım yok öyle bir şey" yanıtını veren Gülhan Hanım'ı sıkıştırdı. Asıl adı Ercan olan Ayaz isimli kişinin tekrar tekrar sorulması üzerine onu tanımadığı konusunda direten Gülhan Hanım, eşini yalancılıkla suçladı.

'SENİN GİBİ MAVİ GÖZLÜ ÇOCUĞUM OLSUN?' YAZMIŞ!

Aydın Bey, adamın WhatsApp'tan ona mesaj attığını söyledi.

"Bu adam sana 'Senin gibi mavi gözlü çocuğum olsun' demedi mi? Ben rahatım" diyen Aydın Bey üzüntüsünü ifade etti.

Esra Erol'a 30 koyunu çocukları için sattığını belirten Gülhan Hanım eşini çocukların ne yiyip içtiğini düşünmemekle suçladı.

Aydın Bey, yaşananlar üzerine "Senden kurtulmak istiyorum. Aç koymadım açıkta koymadım. Ama ne yaptınız bana?" diyerek isyan etti.

