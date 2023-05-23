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Esra Erol'da şoke eden olay! "Kadını kafesleyelim, parasını yiyelim' diyerek karısını kandırdı! Gerçek çok başka çıktı

23.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programına Sivas'ın Merkez ilçesinden konuk olan Cansu Aslan'ın sözleri damga vurdu. Eşinin TikTok'tan tanıştığı kadınla yaşamaya başladığını belirten Cansu Hanım, "Bana kadının lafıyla boşanma davası açtı. Çocuklar ortada perperişan" dedi. Cansu Aslan'ın başına gelenler Esra Erol'u bile şaşırttı.

Esra Erol'da şoke eden olay! "Kadını kafesleyelim, parasını yiyelim' diyerek karısını kandırdı! Gerçek çok başka çıktı

Esra Erol programında Cansu Aslan'ı ağırladı. Eşine kaçarak evlendiğini belirten Cansu Hanım, 5 yıllık evli olduklarını ifade etti. Metin Bey'in stüdyoya gelmesini isteyen acılı kadın, "Onunla yüzleşmek istiyorum" dedi. Esra Erol'un "Bir yıl önce ne oldu da eşin evi terk etti?" sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Cansu Hanım'ın "Kocam, TikTok'ta tanıştığı kadının kuklası oldu" itirafı duyanları şaşırttı.

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KİMSEDEN GÖRMEDİĞİ KÖTÜLÜĞÜ ADAŞINDAN GÖRDÜ

"Eşim TikTok'ta Cansu Çolak isimli kadınla yazışıyordu. Canlı yayın yaptılar. Benden gizli! Mesajlarını yakaladım. Kadınla irtibat kurdu. Onun yanına gitti ve birlikte yaşamaya başladı." diyen Cansu Hanım açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"BU KADINI KAFESLEYELİM, PARASINI YİYELİM"

"Kocam canlı yayın yaparken beni onunla tanıştırdı. 'Bu kadınla görüşeyim. Kadını kafesleyelim, parasını yiyelim' dedi. Sonra beni kandırdı ona gitti."

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"BENİM TELEFONUMDAN ONA IBAN ATTI"

Cansu Hanım'ın "Eşim benim telefonumdan kadına IBAN attı." sözleri ise programa damga vurdu.

"Gece gündüz TikTok'ta benden gizli canlı yayın yaptılar" diyen Cansu Hanım, birbirleriyle sürekli canımlı cicimli konuştuklarını söyledi.

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Cansu Çolak ile telefonda yüzleştiğini söyleyen acılı kadın şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir şey oldu Esra Abla: Kadın beni Temmuz ayında aradı. 'Eşin benim 7 buçuk milyar paramı yedi. Sıfır telefon ve hat aldırdı' dedi."

Kendi IBAN numarasının eşi tarafından Cansu Çolak'a aktarıldığını belirten Cansu Aslan, "Bana 2 sefer 200 TL para gönderdi" dedi.

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CANLI YAYINDA BÜYÜK HESAPLAŞMA

Metin Bey iddialar üzerine canlı yayına bağlandı. Evi terk etmediğini belirten Metin Bey, karısının evden kovduğunu söyledi.

"Kimseyle bir beraberlik yaşamadım, yaşamıyorum" diyen Metin Bey'in sözleri Cansu Hanım'ı çıldırttı.

ESRA EROL'U BİLE ŞAŞIRTAN OLAY

Eşinin iddialarını yalanlayan Metin Bey, "Cansu Çolak dediğiniz kişiyle TikTok'ta görüştük. Ama hiçbir şekilde birlikteliğimiz olmadı" dedi.

TikTok canlı yayınlarına para için katılmadığını belirten Metin Bey, Cansu Çolak'ın Kırklareli'nde yaşadığını belirtti.

1,5 - 2 ay ailesinin yanında kaldığını belirten Metin Bey, "Boşanma davamı açtım" ifadesini kullandı.

"İNSAN DURUP DURURKEN TANIMADIĞI BİRİYLE NEDEN CANLI YAYIN YAPAR?"

Esra Erol'un "İnsan durup dururken tanımadığı biriyle neden canlı yayın yapsın?" sorusu üzerine açıklamada bulunan Metin Bey, Cansu Çolak'a IBAN atmadığını karısının o şahıstan para aldığını ise bilmediğini söyledi.

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