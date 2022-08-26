Esra Erol'da programına katılan ve yeni doğum yapan Fatma'nın bebeği hakkında üzen haber! Caner Toygar açıkladı

Annesi Melahat tarafından Esra Erol'da aranan %45 engelli raporu bulunan Fatma ile ilgili yeni haberler herkesi üzdü. Ahmet isimli evli bir erkeğin ve kumasının yanına kaçan Fatma doğum yaptı. Ancak bebeğin durumu pek de iyi değil.

Geçtiğimiz günlerde de Fatma'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği ortaya çıkmıştı. Ahmet'in yakını olduğu bilinen bir TikTok kullanıcısı engelli Fatma'nın çocuğuyla olan görüntülerini paylaşmıştı.

CANER TOYGAR ÜZÜLEREK AÇIKLADI

Annesinin yanına gitmeyi kabul etmeyen Esra Erol Fatma'nın bebeğiyle ilgili durumu Caner Toygar paylaştı.

Esra Erol'un ekibinde olan Caner Toygar açıklamasında şunları söyledi:

"Çocuk bir hafta yoğun bakımda kaldı. Annesi çok ısrar etti Ahmet ile kaldı. Çocuk zor durumda çocuk yemek yemiyor, devamlı uyku halinde Fatma annesinin yanına gitmeyi kabul etmiyor. Ama yine gideceğim ve hastaneye çocuğu yatırmak istiyorum."



