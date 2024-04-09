Esra Erol'da şaşırtan anlar! Eşinin terk ettiği Ali'den ilginç savunma: Dış güçler yuvamı yıktı

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol’da izleyiciyi şaşırtacak pek çok olay yaşanıyor. 3 Nisan’da 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrılan Tuğçe'yi aramak için Esra Erol’a başvuran Ali’nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ali aşk, huzur, para ve mutluluğun kendinde olduğunu; bu sebeple 8 senelik eşi Tuğçe’nin neden evden kaçtığını bir türlü anlamadığını söyledi.

Yeterince parasının olduğunu ve bu yüzden de eşinin çalışmak zorunda olmadığını söyleyen Ali’ye, eşi Tuğçe “Koca dırdırı dinlemek, senin boyunduruğun altında yaşamak zorunda mıyım?” dedi.

“ÇAMAŞIR MAKİNESİ BİLE ALDIRMADI”

Eşi Ali’nin lakabının “pinti” olduğunu dile getiren Tuğçe, kendisine gelinliği bile bir başkasının aldığını; zengin olduğunu iddia eden Ali’nin eve hiçbir eşya almadığını söyledi.

Eve çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi bile almadığını söylediği eşi Ali’yi artık istemediğini belirten Tuğçe, Ali’nin ilginç savunmasıyla karşılaştı.

Tuğçe’nin iddialarının ardından Ali, “Dış güçler yuvamı yıktı” diyerek kendini savundu.

Ali’nin savunması bir anda sosyal medyada gündem oldu.





