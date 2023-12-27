Esra Erol'da şaşırtan yasak aşk olayı! Hem aldatıldı, hem de kocasının sevgilisinin bebeğini emzirdi

Esra Erol'da programında izleyiciyi ekran başına kilitleyen bir konu ele alındı. 14 yıllık eşi Muhittin Bey tarafından aldatıldığını öne süren Fatma Hanım, 9, 5 ve 1 yaşında 3 çocuğu olduğunu belirtti. Son çocuğunun plansız olduğunu söyleyen Fatma Hanım "İsteyerek olmadı o. Ben aldırmayı düşündüm fakat eşim istemedi. Zor imkanlarla hastanede yattım. Evliliği kurtarmak amaçlı değildi yani." ifadelerini kullandı.

2021 yılından bu yana ihanete uğradığını iddia eden Fatma Hanım, "İspatlayamıyordum. İnkar ediyordu. Eşim, Nezihe Özerçetin ile birlikte. 4 aydan beri onunla kalıyor." dedi.

ARKADAŞININ KARISIYLA OLAN İLİŞKİSİNİ BAKIN NASIL ÖĞRENDİ

Yasak aşk karşısında yaşadığı zorlu süreci anlatan acılı kadın şu ifadeleri kullandı:

"Nezihe Hanım'ın eşi Kemal Gök dolandırma suçundan cezaevine girmiş. Kızım şu an 5 yaşında ama o dönem 2 buçuk yaşındaydı. Oturuyorduk, o arada Nezihe Hanım eşimi aradı. 'Muhittin Ağabey ben Kemal'in eşiyim. Hamileyim. Adana'ya gelemiyorum. Kemal'den bana haber verebilir misiniz?' dedi. Eşim de 'Tamam yenge' diyerek kapattı telefonu. Bu kadın sürekli kocamla iletişime geçmiş. Görüşüyorlarmış, ben görüşmüyor zannettim. 'Neden bu kadın sürekli seni arıyor?' dedim. 'Benden bilgi alıyor. Hamile kadın, Kemal hakkında bilgi veriyorum.' demeye başladı. Ama ben şüphelendim. Yılbaşı yaklaşıyordu. Kemal Bey ile Nezihe Hanım'ın bizle görüşmek istediğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim.

"KADININ, EŞİME BAKIŞLARINI BEĞENMEDİM"

Nezihe Hanım ve Kemal Bey bir yer ayarlamışlar . İçkili bir mekan. Onlar içmeye başladı. Ama ben, eşime karşı kadının bakışlarını beğenmedim. O zaman mevzuyu çaktım. Eşim sarhoş oldu. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Biz eve geldik, tartışma oldu. 'Ben bu kadından şüpheleniyorum!' dedim. 'Hayır o Kemal'in eşi. Nezihe benim yengem. Bana ağabey diyor, böyle bir şey olamaz.' diye kendini savundu. Ailece görüşmeye başladık. Ondan sonra çocuklarımı alıp İstanbul'a kız kardeşimin evine geldim. Onun bebeği olmuyordu. Eşim Malatya'ya gideceğini söyledi. Bana 'Kemal çağırıyor, oraya gezmeye gideceğim' dedi. Ben de beklemesini söyleyip 'Gelince beraber gidelim' dedim. Ama gitti. Kemal Ağabey ile gidip gezmiyor, Nezihe Hanım'la gidiyor, Malatya'da geziyor. Nezihe, Kemal ile resmini çekiyor beraber. Gel de şüphelenme. Eşim de 'Hala yok' diyerek inkar ediyor."

TİKTOK'TA GÖRDÜĞÜ FOTOĞRAFLAR ŞÜPHESİNİ DOĞRULADI

Bahsi geçen fotoğrafları TikTok'ta gördüğünü belirten Fatma Hanım, İstanbul'dan eve döndüğünde yaşadıklarını ise şu sözlerle aktardı:

"Ben eşimle tartıştım. 'Neden?' dedim ama anlamıyor. Ondan sonra Nezihe Hanım doğum yaptı. Yanıma geldi. 9 gün benim evimde kaldılar. Nezihe Hanım, kocası, kızı ve oğlu. 9 kişiyiz.

"GÖĞSÜ BÜYÜMESİN DİYE BEBEĞİNİ EMZİRMEDİ!"

'Muhittin bunlar ne zaman gidecek?' diyorum. 'Giderler, yazık. Kadına bakan yok' dedi. Ben pansumanına kadar yaptım Esra Abla. Bu mu benim hakkım? Affedersiniz, göğsü büyümesin diye bebeğini emzirmedi. Ben kızımı emziriyordum, çocuğu açtı. Ben onu da emzirdim. Yazık. 'Aç!' diye yaptım bunu. O çocuğunu bıraktı gezmelere gitti. Böyle bir kadın. Bunu mu hak ettim ben kendisinden."

Fatma Hanım bir gün eşinin, "Annemin yanına köye gideceğiz" dediğini belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Adana'da oturuyordum bu olay olduğunda. Köye gittik. Eşim, Kemal ve Nezihe Hanım okey oynuyorlardı dışarıda. Bebeği de küçük. Ona üvey kızı bakıyor. Ben de yorgundum, erkenden yattım. Kadının bakışlarından kayınvalidem de huzursuz olmuş. Kayınvalidem geldi yanıma, 'Kızım o kadının bakışlarını beğenmiyorum. Git Muhittin'in yanına otur. Huzursuz oldum.' dedi."

"O GÖRÜNTÜLERİ KIŞKIRTMA AMAÇLI PAYLAŞIYOR"

Programda, sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerinden Nezihe Hanım ile Muhittin Bey'in yaşadığı eve dikkat çekildi. Fatma Hanım bu görüntülerin 'Kışkırtma!' amaçlı sosyal medyada paylaşıldığını söyledi:

"Haziran ayında amcasının oğlu, ağabeyimin yanına geliyor. 'Muhittin Ağabeyim ile Nezihe hala görüşüyorlar.' demiş. Arabamız vardı bizim. Eşim oto saniyede tamirci. Arabayı satıp kaçacaklar. Nezihe 'Muhittin'den hamileyim' demiş. Sonra ağabeyim beni yanına çağırdı, gittim. 'Muhittin evet o benim imam nikahlı karım. Var mı ötesi?' demiş. Amcasının oğlu da 'Peki, Fatma senin neyin oluyor?' diye sormuş. Muhittin de 'O seni ilgilendirmez' cevabını vermiş. Ondan sonra bizim aramızda tartışma çıkıyor. Ben Muhittin'e uzaklaştırma çıkarıyorum. Altındaki araba benim üzerime onu da aldırıyorum. Ben o arabayı devrediyorum başkasına. Satıp çocuklarımın hakkını başkasına yedirmesini istemiyorum. Bir ay bu kadınla yaşadı. Kapadokya'ya gitti, denize gitti. Ondan sonra bu kadının eski kocası Kemal Bey geliyormuş eve. Onunla yakalamış. Başka erkeklerle konuştuğunu söyledi. Eve geldi beyefendi. Atmış Nezihe Hanım bunu evden."

Muhittin Bey, Nezihe Hanım'ın boşandığı eşi Kemal Bey ile görüşmesi nedeniyle ilişkiyi bitirip yuvasına döndü. Fakat iddiaya göre yaşananlar bununla sınırlı kalmadı. Nezihe Hanım, Muhittin Bey'e sözlü saldırıda bulundu. Fatma Hanım şu açıklamayı yaptı:

"Eşime 'Dümbük gelsin yanıma' diyor. Ben de 'Dümbük yeni geldi yanında, bana söyle ne diyeceksen.' dedim. Kadın sarhoş. İçmiş. Kafa bir milyon."

Nezihe Hanım'ın Muhittin'i bir şeyle tehdit ettiğini belirten Fatma Hanım, "Bu kadını tanıyan varsa lütfen bağlansın. Malatya'da, Mersin'de bir sürü insanı dolandırmış. Kaç tane yuva yıkmış. Bunu bir şeyle tehdit ediyor Esra Abla."

"NASIL SEN KOCAMA İÇ ÇAMAŞIRI ALIYORSUN?"

İddialar üzerine Fatma Hanım'ın kayınvalidesi canlı yayına bağlandı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

"Nezihe Hanım iç çamaşırı almış. Fatma 'Bu iç çamaşırını ne yapacaksın?' diye sormuş, Nezihe de 'Bunu Muhittin'e aldım' demiş. Fatma, 'Nasıl sen Muhittin'e iç çamaşırı alıyorsun?' deyince 'Olsun ben hediye alıyorum' yanıtını vermiş."

Fatma Hanım, kayınvalidesinin bu sözlerini doğruladı. Yaşlı kadın ise "Gelinim saf. Muhittin'e kondurmuyor. Onu çok seviyor. Bak şimdi ayrı." ifadelerini kullandı.

"KOCAN BENİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ!

Nezihe Hanım'ın "Muhittin benim!" diyerek Fatma Hanım'ı tehdit ettiği öğrenildi.

Esra Erol, iddialar üzerine açıklama geldiğini belirtti:

"Nezihe Hanım, Muhittin Bey'in basın danışmanı olarak açıklama yapmış. 'Fatma peşimizi bıraksın. Biz birbirimizi seviyoruz. Onun gururu yok mu?' demiş. Ben de aynı soruyu her iki tarafa da soruyorum: Sizin gururunuz yok mu? Bir kadın, çocukların üzerine basa basa ilişki yaşayacak! Boşan o zaman Muhittin. Fatma'nın mağduriyetini gider. Ondan sonra aşkınızı istediğiniz gibi yaşayın. Bakalım o zaman bu kadar heyecanlı olacak mı aşkınız? Şu an sizin aşkınızı dinamik tutan Fatma'nın varlığı. Fatma gittiğinde tekmeyi atacak olan kim? Bazen buna da izin vermek gerekiyor Fatma."





