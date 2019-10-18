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Esra Erol'da şoke eden olay! Her şeyi itiraf etti!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 18.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve sosyal medya üzerinden tanıştığı F.Y.'ye kaçtığı iddia edilen 2 çocuk annesi S.K., Esra Erol'un canlı yayınına bağlanarak her şeyi itiraf etti.

Esra Erol'da şoke eden olay! Her şeyi itiraf etti!

Esra Erol’da programında izleyenleri şoke eden bir olay aktarıldı. Zaman zaman toplumda tepkiye yol açan bir sosyal paylaşım uygulaması üzerinden tanıştığı adama kaçan S.K.’nın hikayesi şaşkınlığa yol açtı.

CANLI YAYINDA OLAYI DOĞRULADI

Kayıp kızını bulmak için programa başvuran anne Serpil Celep, 4 Haziran’dan beri kayıp olan kızı S.K.’nin, iki çocuğunu da alarak bahsi geçen uygulama üzerinden tanıştığı F.Y. ile kaçtığını iddia etti. Şuan da Kastamonu’nda olduğu belirtilen S.K., Esra Erol'da programında canlı yayında olayı doğruladı.

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'KADINLARI MADDİ MANEVİ MAĞDUR EDİYOR' İDDİASI!

Öte yandan F.Y’nin söz konusu uygulamadan tanıştığı tek kişinin S.K. olmadığı anlaşıldı. Gelen yüzlerce ihbar ve canlı yayına bağlanan ihbar telefonları bu iddiaları doğruladı. F.Y.’nin daha önce uygulamadan tanıştığı kadınları özellikle yurt dışından tercih edip, maddi manevi mağdur ettiği öne sürüldü.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
esra erol sosyal medya Kayıp KASTAMONU

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