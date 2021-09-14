Esra Erol'da şoke eden olay! Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçtı sonra da...

Esra Erol'a katılan Vedat Türkoğlu, eşinin kendisinden 30 yaş büyük olan Bayram Er ile birlikte olduğunu dile getirdi. Esra Erol canlı yayınına bağlanarak Bayram Er'le ilişkisi olduğunu doğrulayan Tuğçe Türkoğlu, kocasının hayatını mahvettiğini iddia etti.

"SENELERCE ŞİDDET GÖRDÜM"

İki çocuk annesi Türkoğlu, TikTok üzerinden birlikte görüntülerini paylaştığı Bayram Er'le mutlu olduğunu belirtirken "Daha önce hayallerimden vazgeçtim. Artık vazgeçmeyeceğim. Senelerce şiddet gördüm" sözlerini kullandı.



ÇOCUKLARI BIRAKIP EVDEN AYRILDI

Kocasının ekranda oynadığını öne süren genç kadın, "Ben onun için zamanında anneme babama karşı geldim" dedi. Çocuklarının geçici velayetinin kendisinde olduğunu söyleyen anne Türkoğlu, çocuklarını anneannesine bırakarak evden ayrıldığını kabul etti.

Bayram Er'le olan ilişkisinden üç haftalık hamile olduğunu açıklayan Tuğçe Türkoğlu, Er ile dini nikahlı bir birliktelik içinde olduklarını söyledi.

"BENİ BOŞA! ÇOCUKLARI VER GİT"

Eşiyle aralarında 2 Eylül'de başlayan bir boşanma davaları olduğunu hatırlatan Vedat Türkoğlu, çocuklarını istediğini vurguladı. Tuğçe Türkoğlu'yla barışma niyeti olmadığını söyleyen iki çocuk babası, "Ben çocuklarımı alıp boşanmak istiyorum. Bu Tuğçe'nin ilk evden kaçışı değil. 6 – 7 kez evden kaçtı. Beni boşa, çocukları bırak. Sonra kendin ne yaparsan yap" diye konuştu.



BEBEK BEKLEDİĞİ SEVGİLİSİNİ DE TERK ETTİ

Türkoğlu çiftinin boşanmak istemesi durumunda ellerinden gelen yardımı yapacaklarını dile getiren Esra Erol, evlilik birliği içinde farklı bir kişiden çocuk sahibi olmanın tehlikelerine değindi. Tuğçe Türkoğlu, canlı yayında son kararını verdi. Kocasını bırakıp Tiktok aşkına kaçan kadın şok bir karar verdi. Türkoğlu, bebek beklediği sevgilisini de terk etti. Stüdyodakiler şaştı kaldı.



