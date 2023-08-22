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  4. Esra Erol'dan Bergüzar Korel paylaşımı! Görenler şaşıp kalmıştı

Esra Erol'dan Bergüzar Korel paylaşımı! Görenler şaşıp kalmıştı

22.08.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 çocuk annesi Bergüzar Korel uzun süredir ekranlardan uzaktı. Çocuklarıyla vakit geçiren ve yurt dışına yerleşen Korel bir dizi teklifini kabul etti ve imaj değiştirdi. Değişimiyle Esra Erol'a benzetilen güzel oyuncuya arkadaşı Erol'dan destek geldi.

Meslektaşı Halit Ergenç ile evliliğinden 3 de çocuğu bulunan Bergüzar Korel uzun süre sonra bir dizi teklifini kabul etti.

Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel'e övgü yağdı. Ünlü oyuncu, imaj değişikliği sonrası en yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.

Bergüzar Korel'in son halini gören Esra Erol'dan da paylaşım gecikmedi.

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28 Ağustos'ta ekranlara dönmeye hazırlanan sunucu yakın arkadaşını paylaşarak "Heyecanla bekleniyorsun" dedi. Esra Erol Korel'in kendisine benzerliğine dair ise yorum yapmadı.

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Esra Erol Bergüzar Korel anne

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