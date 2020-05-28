MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'dan bomba itiraflar! Karnımdaki bebeği kaybetmek...

Esra Erol'dan bomba itiraflar! Karnımdaki bebeği kaybetmek...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 13:53 | Son Güncelleme

Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, katıldığı canlı yayında ilginç itiraflarda bulundu. Erol bebeğini kaybettiği ana dair duygularını da ifade etti. Erol programla ilgili itirafında ise "stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum" dedi.

Esra Erol'dan bomba itiraflar! Karnımdaki bebeği kaybetmek...

YouTube’ta canlı yayınlanan magazin programı “Magazin Noteri”, haftanın üç günü takipçileri ile buluşmaya ve her bölümü ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları programın yeni bölümünde program konuğu ünlü televizyoncu Esra Erol oldu.

Ali Eyüboğlu’nun “Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?” sorusuna Erol “Edemiyorum aslında” diye cevap verdi.

Esra Erol samimi bir itirafta da bulundu! Erol açıklamasında "Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten ‘hoşçakalın sayın seyirciler’ deyip çıkmak istiyorum" dedi.

'BEBEĞİMİ KAYBETMEK DÖNÜM NOKTAM OLDU'

9 yaşındaki oğlu İdris Ali’nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu açıkladı.

11-uygc

Ve konuşmasına şöyle devam etti: "Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Siz geleceği planlıyorsunuz ama hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bir kaderiniz var ve onu yaşıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor."

ESRA EROL’U DUYGULANDIRAN SORU

İlkay Buharalı’nın “20 yıl önceki Esra Erol ile karşılaşsan ona ne söylersin” sorusuna Erol; “Bu çok duygusal bir soru” dedi ve gözleri dolarak soruya şöyle cevap verdi:

“Kendini korudun, korumayı başardın. Kendini kaybetmedin, tebrik ederim der bugünkü halim genç halime. Genç halim ise bana bakıp; ‘seni çok yorgun görüyorum’ der.”

Esra Erol resim yapmaya başladığını da “Magazin Noteri”nde açıkladı. Erol açıklamasında “Evde kendim ufak ufak resim çalışmaları yapıyorum, bu korona günlerinde çıktı. Akrilik boyalar ile dökme sanatı gibi bir şeyler yapıyorum kendimce” dedi ve yaptığı iki resmi, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın ısrarı üzerine Magazin Noteri programında gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Aşk itiraf! 'Kapısında yattım'Aşk itiraf! 'Kapısında yattım'
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 aylık hamile olan Ebru Şancı: İki çocuk daha istiyorum!

Üçüncü çocuğuna hamile olan Şancı'dan samimi itiraf

Caner Erkin Şükran Ovalı'nın kapısında yatmış!

Aşk itiraf! 'Kapısında yattım'

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı! 'Şeyma çok anlayışlı...'

Şeyma'nın kaldırdığı o nottan sonra Acun'dan övgü yağdı

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü!

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si büyüdü! İşte son hali

'10 milyon TL olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

Meral Kaplan eski kocasının kızını kaçırdığını iddia edip isyan etti! 'Benim devletim bana nasıl yardım edemez'

'Kızımı kaçırdı' dedi isyan etti! 'Benim devletim bana nasıl yardım edemez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.