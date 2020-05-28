Esra Erol'dan bomba itiraflar! Karnımdaki bebeği kaybetmek...

YouTube’ta canlı yayınlanan magazin programı “Magazin Noteri”, haftanın üç günü takipçileri ile buluşmaya ve her bölümü ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları programın yeni bölümünde program konuğu ünlü televizyoncu Esra Erol oldu.
Ali Eyüboğlu’nun “Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?” sorusuna Erol “Edemiyorum aslında” diye cevap verdi.
Esra Erol samimi bir itirafta da bulundu! Erol açıklamasında "Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten ‘hoşçakalın sayın seyirciler’ deyip çıkmak istiyorum" dedi.
9 yaşındaki oğlu İdris Ali’nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu açıkladı.
Ve konuşmasına şöyle devam etti: "Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Siz geleceği planlıyorsunuz ama hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bir kaderiniz var ve onu yaşıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor."
İlkay Buharalı’nın “20 yıl önceki Esra Erol ile karşılaşsan ona ne söylersin” sorusuna Erol; “Bu çok duygusal bir soru” dedi ve gözleri dolarak soruya şöyle cevap verdi:
“Kendini korudun, korumayı başardın. Kendini kaybetmedin, tebrik ederim der bugünkü halim genç halime. Genç halim ise bana bakıp; ‘seni çok yorgun görüyorum’ der.”
Esra Erol resim yapmaya başladığını da “Magazin Noteri”nde açıkladı. Erol açıklamasında “Evde kendim ufak ufak resim çalışmaları yapıyorum, bu korona günlerinde çıktı. Akrilik boyalar ile dökme sanatı gibi bir şeyler yapıyorum kendimce” dedi ve yaptığı iki resmi, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın ısrarı üzerine Magazin Noteri programında gösterdi.
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