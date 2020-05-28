Esra Erol'dan bomba itiraflar! Karnımdaki bebeği kaybetmek...

YouTube’ta canlı yayınlanan magazin programı “Magazin Noteri”, haftanın üç günü takipçileri ile buluşmaya ve her bölümü ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları programın yeni bölümünde program konuğu ünlü televizyoncu Esra Erol oldu.

Ali Eyüboğlu’nun “Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?” sorusuna Erol “Edemiyorum aslında” diye cevap verdi.

Esra Erol samimi bir itirafta da bulundu! Erol açıklamasında "Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten ‘hoşçakalın sayın seyirciler’ deyip çıkmak istiyorum" dedi.

'BEBEĞİMİ KAYBETMEK DÖNÜM NOKTAM OLDU'

9 yaşındaki oğlu İdris Ali’nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu açıkladı.