Esra Erol'dan canlı yayında 'ahlaksız' çıkışı! "İki tane ahlaksız, iki güzel sözle..."

Esra Erol'da programında yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Esra Erol'un stüdyoya yaptığı öfke dolu çıkış sonrası stüdyo adeta buz kesti. Programda 18 yaşındaki kızları için gelen Yıldırım ailesi ise duygusal anlar yaşadı.

ESRA EROL EBEVEYNLERE ÖFKE KUSTU!

18 yaşında olduğu bilinen ve evli bir adam olan Kadir Akkoyun'a kaçan Elif canlı yayına katıldı. Ablası Münevver Yıldırım anne ve babası ile birlikte programa geldi ve kız kardeşinin 40 yaşında evli ve 2 çocuklu adama kaçtığını, kardeşini çağırdığını söyledi.

23 yaşında olan abla Münevver, kendisini ölmüş gibi hissettiğini söyledi. Fatma Hanım, kızı Elif'in 18 yaşında olduğunu ve kızının 40 yaşında Kadir Akkoyun'a gittiğini anlattı. Ayrıca Kadir Bey'in çocuğunun kendi kızı ile yaşıt olduğunu da dile getirdi.

Esra Erol olay karşısında bir süre sonra sinirlendi ve hem gençlere hem ebeveynlere uyarılarda bulunarak patlayış yaşadı. Ailelerin çocuklarına yeterince ilgi göstermediğini vurgulayan Erol, "Bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemeleri gerektiğini lütfen çocuklarınıza öğretin." dedi.

"SİZLERDEN RİCA EDİYORUM..."

Erol sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizlerden rica ediyorum lütfen çocuklarınıza aile içerisinde özellikle babalara söylüyorum çocuklarınıza şefkat gösterin. Saçlarını okşayın onların dertlerini dinleyin, onların en ufak bir yanlışlarında onlara arkalarını dönmeyin.

"ÇEVRE BASKISIYLA ONLARI YOK SAYMAYIN"

Onlar biriyle arkadaşlık yaptığında çevre ve mahalle baskısıyla asla onları yok saymayın, tam tersi devir öyle biri devir ki... Kiminle arkadaş, arkadaşı kimdir, ailesi nasıldır, o insanları bizzat çok rica ediyorum yakından tanıyın.

"İKİ TANE AHLAKSIZ, İKİ GÜZEL SÖZLE..."

Bırakın bu baskıları. Bırakın çocuklarınızın giyimine kuşamına karışmayı. Onların zihinleriyle maneviyatıyla onlarla daha fazla ilgilenin en önemlisi bu. Eğer bu ahlak değerleri bu maneviyat bu çocuklarda olmadığı sürece gelir o zaman iki tane ahlaksız iki güzel sözle bu kızınızı kandırır. Şu anda olduğu gibi."

Erol'un konuşması yayın sonrası sosyal medyanın da gündemine oturdu. Konu hakkında pek çok tweet paylaşımı yapıldı.

