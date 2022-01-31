Esra Erol eleştirilere canlı yayında yanıt verdi: Sistematik şekilde yayılmış bir görüntüyle beni yargılamayın

Konya’da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Kadir Akkoyun’a kaçan, Elif Yıldırım canlı yayına çıktı, yaşadıklarının bir hata olduğunu anladığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Ancak genç kadın perde arkasında ağlayarak "Stüdyoya çıkmak istemiyorum.Yüzümü göstermeyin" diyerek sinir krizi geçirdi.



"CİNNET GEÇİRECEĞİM YA"

Sinirlerine hakim olamayan Esra Erol o anlarda "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı bedenini korumak için de göster! Rica ediyorum. yanlışların arkasında durmak için bu tepkiyi vermeyin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Bu mu senin geleceğin... Kendine bunu mu layık görüyorsun... Bu tepkileri size zarar veren insanlara kullanın. Bu kadar olmaz ya... Cinnet geçireceğim ya!" diyerek tepki gösterdi.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Esra Erol'un bu tepki sonrası kıza bağırdığı anlar sosyal medyaya düştü. Sosyal medya Esra Erol'a tepki gösterenler ve destekleyenler olarak ikiye bölündü. Erol'a tepki gösterenler "Tetiklenen mağduru bağıra çağıra azarlıyor" dedi.

Canlı yayında Esra Erol, bu yorumlara cevap verdi. Tepkilere yanıt veren Erol, "Sevgili seyirciler, sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan konuda da aynı durum yaşandı" dedi.

"TEPKİ FARKLI NOKTALARA GÖTÜRÜLDÜ"

Esra Erol şunları söyledi:

"Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu.

Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Toplumsa meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur.

"SİSTEMATİK YAYILMIŞ BİR GÖRÜNTÜYLE BENİ YARGILAMAYIN"

"Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum" ifadelerini kullandı.



