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  4. Esra Erol eşi Ali Özbir'in ev halini 'İnanamıyorum' notuyla paylaştı!

Esra Erol eşi Ali Özbir'in ev halini 'İnanamıyorum' notuyla paylaştı!

10.04.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol eşi Ali Özbir'in ev halini paylaşınca dikkat çekti. "Büyük aşklar nefretle başlar” deyip eşi Ali Özbir'in köpekleriyle pozunu paylaşan Esra Erol'a beğeni yağdı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir zaman zaman takipçilere verdiği yanıtlarla gündeme geliyor.

Esra Erol eşi Ali Özbir'in ev halini 'İnanamıyorum' notuyla paylaştı!

Esra Erol'da programındaki sunuculuğuyla ve çıkışlarıyla zaman zaman gündeme gelen Esra Erol özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Esra Erol eşiyle pozlarını zaman zaman paylaşıyor.

Esra Erol, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Esra Erol eşi Ali Özbir ile ev hallerini kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

Esra Erol eşini görünce oldukça şaşırdı. Erol'un "Büyük aşklar nefretle başlar" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

tüküm

Erol eşi ve köpeğinin yakınlaşmasını "İnanamıyorum" notuyla paylaştı.

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Esra Erol
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